Policía Municipal detiene a dos hombres por alterar el orden en camión de la ruta Periférico

La noche del sábado, el trayecto rutinario de un camión de la ruta Periférico casi se convierte en un altercado serio, pero la rápida intervención de los pasajeros, el chofer y las autoridades de seguridad logró mantener el orden y evitar un conflicto.

Alrededor de las 20:07 horas, el camión número 47 de la ruta Periférico circulaba sobre el bulevar Revolución cuando a la altura de la Clínica 71 del IMSS, el chofer detectó a dos hombres que ingerían bebidas alcohólicas y molestaban a los demás usuarios. Preocupado por la seguridad de los pasajeros, detuvo su marcha y solicitó apoyo inmediato a los policías encargados de la vigilancia en la Torre de Especialidades.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo los pasajeros permanecieron atentos y alertaron al conductor sobre la conducta de los hombres, quienes aparentaban estar fuera de control. Según la versión oficial, los sujetos no intentaban cometer un robo; se trataba de dos pasajeros alcoholizados que alteraban el orden dentro del camión.

Agentes de la Policía Municipal acudieron al llamado de auxilio y encontraron el camión estacionado frente a la Clínica, donde procedieron a la detención de quienes se identificaron como Jesús “NN” de 51 años de edad y Óscar “NN” de 29 años. Ambos ya habían sido advertidos previamente por personal de seguridad de la clínica, pero ignoraron las indicaciones.

Al ser requeridos para desalojar la unidad, los hombres reaccionaron de manera agresiva, insultando y empujando a los oficiales, pero finalmente fueron asegurados. Gracias a la coordinación entre chofer, pasajeros y policías, la situación fue controlada sin que nadie resultara lesionado.


Los hombres fueron trasladados al Centro de Detención Temporal para su certificación médica y posterior puestos a disposición del juez calificador, donde enfrentarán sanciones por las faltas administrativas cometidas. Tras el incidente, el operador del camión continuó su ruta sin contratiempos.





               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Detenidos Torreón Camión

               


