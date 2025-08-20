Policía Municipal de Torreón detiene a joven por cohecho en Residencial Senderos

Policiaca Detenidos Accidentes Viales Policiaca Saltillo Seguridad Pública

Un hombre fue detenido por la Policía Municipal de Torreón luego de intentar sobornar a los oficiales para evitar ser presentado ante la autoridad, durante un recorrido de vigilancia en el sector de Residencial Senderos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:40 horas del martes, en el cruce del bulevar De la Senda y Campiñas de la Iberia. En ese punto, los agentes detectaron una camioneta que maniobraba en reversa y que coincidía con las características de un vehículo reportado previamente por su presunta participación en un accidente vial.

Al aproximarse para verificar la situación, el conductor, identificado como Nicolás “NN” de 28 años de edad, intentó ofrecer dinero a los policías con el fin de evadir el procedimiento. De inmediato fue asegurado y puesto bajo custodia.

De acuerdo con la investigación, cámaras de videovigilancia del estacionamiento de un supermercado en Residencial Viñedos captaron el pasado domingo al mismo sujeto impactando su vehículo contra otra unidad debidamente estacionada. Posteriormente huyó del lugar sin hacerse responsable de los daños ocasionados.

La camioneta, una Chirey Omoda 2023, color blanca, fue asegurada como parte de las diligencias. El detenido fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público, donde quedó a disposición por el delito de cohecho.




               
               


               

               
               

               
               
               
