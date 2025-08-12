Policía de Torreón detiene a sujeto por robo con intimidación en Villas La Merced

Un hombre que habría despojado de su teléfono celular a otro, amagándolo con lo que parecía ser un arma de fuego, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Torreón en la colonia Villas La Merced.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles De los Abarrotes y Del Vestido, cuando la víctima solicitó auxilio a una patrulla que realizaba recorridos preventivos en el sector, señalando al presunto asaltante que huía metros adelante.

De inmediato se inició una persecución que culminó con la captura de José Benjamín “NN” de 36 años de edad, a quien durante la revisión le aseguraron una pistola de juguete de color negro con la leyenda “SOCIMI Italy SMG” y un teléfono celular rojo sin marca visible, presuntamente propiedad del afectado.

El detenido fue puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público para que responda por el delito de robo con intimidación y los que resulten de la investigación. Los objetos asegurados quedaron bajo resguardo como evidencia.

La Dirección de Seguridad Pública de Torreón reiteró que mantendrá operativos permanentes para salvaguardar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos en todas las colonias del municipio.