Policía de Torreón detiene a sujeto por amenazas y allanamiento en plantel educativo

Policía de Torreón detiene a sujeto por amenazas y allanamiento en plantel educativo

Policía de Torreón detiene a sujeto por amenazas y allanamiento en plantel educativo

EL SIGLO DE TORREÓN

Elementos de la Policía Municipal de Torreón detuvieran a un sujeto que fue sorprendido dentro de las instalaciones de la Escuela Primaria 14 de Marzo, ubicada sobre la avenida de la Paz número 42, la noche de este viernes en la colonia Francisco Villa de la ciudad de Torreón.

De acuerdo con el parte informativo, la intervención se derivó de un reporte emitido a la sala de radio en el que se advertía que un individuo del sexo masculino había ingresado sin autorización al plantel. Al llegar al sitio, los oficiales solicitaron el apoyo de la directora de la institución, quien les permitió el acceso para verificar la situación.

Una vez dentro, los agentes localizaron a un hombre que intentaba ocultarse en uno de los salones. Al practicarle una revisión preventiva, el sujeto mostró una conducta evasiva y hostil, negándose a cooperar. Incluso profirió insultos y amenazas contra la encargada del plantel, al tiempo que intentó darse a la fuga.

Ante esta actitud, los uniformados procedieron a su aseguramiento mediante una intervención inmediata y controlada, logrando someterlo sin que se registraran mayores incidentes. El individuo dijo llamarse Hugo Alberto “N”, de 43 años de edad, quien fue trasladado a las celdas municipales.

Posteriormente, el detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica por los delitos de amenazas y allanamiento de morada, así como por cualquier otra conducta ilícita que pudiera derivarse de los hechos.


Las autoridades municipales reiteraron que se mantendrá la vigilancia en torno a los planteles educativos, con el objetivo de garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal administrativo, especialmente en este regreso a clases.


               
               


               

               
               

               
               
               
