Policía de Torreón detiene a hombre por violencia contra la mujer en la colonia La Noria.

Elementos de la Policía Municipal de Torreón lograron la detención de un hombre acusado de agredir a una mujer durante la madrugada del martes en la colonia La Noria.

El hecho se registró a las 02:38 horas, cuando la sala de radio recibió un reporte sobre un masculino agresivo en un domicilio ubicado en Paseo de las Haciendas, dentro de dicho sector habitacional.

Al llegar al lugar, los agentes preventivos se entrevistaron con la afectada, quien señaló que su ex pareja, identificado como Jesús Eduardo “NN” de 37 años de edad, ingresó sin autorización a su vivienda, donde provocó destrozos y la amenazó verbalmente.

De inmediato, los oficiales procedieron a asegurar al presunto responsable, evitando con ello que la situación escalara y se registrara una agresión mayor.

El detenido fue trasladado a las celdas municipales para su certificación médica y posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público especializado en delitos de violencia contra la mujer, a fin de que se determine su situación legal en las próximas horas.

Finalmente los elementos orientaron a la afectada para que a la brevedad acusada ante el Ministerio Público del Centro de Justicia y empoderamiento para la Mujer a fin de que interponga la denuncia correspondiente y den inicio al proceso legal competente.