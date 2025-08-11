Policiaca Agresiones Detenidos Accidentes viales Fallecimientos Gómez Palacio

Detenidos

Policía de Torreón detiene a hombre por tentativa de robo de motocicleta

Policía de Torreón detiene a hombre por tentativa de robo de motocicleta

Policía de Torreón detiene a hombre por tentativa de robo de motocicleta

EL SIGLO DE TORREÓN

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron un reporte emitido por la sala de radio sobre un intento de robo de motocicleta en la colonia División del Norte.

Lo anterior ocurrió el domingo. Al arribar a la calle Roberto Fierro número 51, los oficiales fueron recibidos por una persona del sexo femenino que señaló directamente a un hombre, identificado como Francisco David “NN” de 25 años de edad, como responsable del intento de sustracción de su motocicleta marca Italika FT150, color negro y sin placas de circulación.

La afectada relató a lis agentes que momentos antes, el individuo tocó a la puerta de su domicilio y al abrir, comenzó a realizarle preguntas sobre si se encontraba sola. Posteriormente, se aproximó a la motocicleta que se encontraba en la cochera abierta, manipulando cables y observándola de cerca. Ante esta situación, la mujer se refugió en el interior de su casa junto con unos menores, desde donde observó que el sujeto arrastraba la motocicleta hacia la banqueta.

Debido al señalamiento directo y a la evidencia de los hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo y ponerlo a disposición del Ministerio Público por el delito de robo en grado de tentativa de motocicleta y/o los que resulten.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Detenidos Torreón Policía de Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Policía de Torreón detiene a hombre por tentativa de robo de motocicleta


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405695

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx