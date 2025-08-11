Policía de Torreón detiene a hombre por tentativa de robo de motocicleta

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron un reporte emitido por la sala de radio sobre un intento de robo de motocicleta en la colonia División del Norte.

Lo anterior ocurrió el domingo. Al arribar a la calle Roberto Fierro número 51, los oficiales fueron recibidos por una persona del sexo femenino que señaló directamente a un hombre, identificado como Francisco David “NN” de 25 años de edad, como responsable del intento de sustracción de su motocicleta marca Italika FT150, color negro y sin placas de circulación.

La afectada relató a lis agentes que momentos antes, el individuo tocó a la puerta de su domicilio y al abrir, comenzó a realizarle preguntas sobre si se encontraba sola. Posteriormente, se aproximó a la motocicleta que se encontraba en la cochera abierta, manipulando cables y observándola de cerca. Ante esta situación, la mujer se refugió en el interior de su casa junto con unos menores, desde donde observó que el sujeto arrastraba la motocicleta hacia la banqueta.

Debido al señalamiento directo y a la evidencia de los hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo y ponerlo a disposición del Ministerio Público por el delito de robo en grado de tentativa de motocicleta y/o los que resulten.