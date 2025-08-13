Policía de Torreón detiene a hombre por robo a casa habitación en la colonia Villas de San Ángel

La noche del martes, elementos de la Policía de Torreón acudieron a un reporte de robo a casa habitación sobre la carretera Torreón 2000 y circuito San José, en la colonia Villas de San Ángel.

Al arribar al sitio, los agentes fueron recibidos por el afectado, identificado como José Luis, quien señaló a un hombre como responsable de sustraer un objeto de su vivienda instantes antes. El señalado, identificado como Luis Alberto “NN” de 42 años de edad, fue asegurado en el lugar por los agentes preventivos.

Entre lo recuperado se encuentra un demoledor industrial marca Ineco, en color gris con amarillo, con su respectivo estuche negro, así como una punta y un cincel.

El detenido fue informado de su situación legal y trasladado al Centro de Detención Temporal para su certificación médica y posteriormente ingresado a las celdas donde quedo a disposición del agente investigador del Ministerio Público, encargado de las investigaciones necesarias y determinar su situación legal en las próximas horas.

Cabe señalar que los agente municipales orientaron al afectado para que a la brevedad se presente en las instalaciones de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente ante el agente investigador del Ministerio Público.