Pokémon y la CMLL se unen para celebrar gran evento en la Arena México

En colaboración el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Pokémon presentó este jueves la nueva evolución de Hawlucha, bautizada como Mega-Hawlucha, quien formará parte de las nuevas megaevoluciones del juego Leyendas Pokémon: Z-A.

A través de un video promocional, Pokémon dio a conocer la nueva evolución de este emblemático personaje. El video muestra el enfrentamiento entre dos pokémon de tipo Lucha/Volador: el imponente Machamp y el glorioso Hawlucha combaten en el cuadrilátero cara a cara.

El diseño de esta nueva versión mantiene la esencia tradicional de Hawlucha, mostrando los clásicos colores de la bandera mexicana en su cuerpo: verde, blanco y rojo, así como un plumaje largo que simula una capa y una máscara brillante de color negro con destellos dorados.

La primera aparición de Hawlucha en los videojuegos fue en la Ruta 10 de la Región de Kalos, introducido en la Sexta Generación de Pokémon. Entre los nuevos movimientos y técnicas de esta megaevolución destacan un aumento en su tamaño, fuerza y resistencia, así como un daño mayor al oponente con su característica habilidad de "Plancha Voladora".

Usuarios reaccionan a megaevolución de Hawlucha

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar a esta nueva evolución de Hawlucha en redes sociales, donde distintos internautas destacaron la similitud que su diseño posee con el del luchador profesional "Rey Mysterio". Este nuevo diseño fue aclamado por los jugadores, quienes adularon a Japón y a la compañía Game Freak por esta gran representación al país tricolor.

Colaboración entre Pokémon y la Comisión Mundial de Lucha Libre

Por otro lado, la Comisión Mundial de Lucha Libre ofrecerá un evento especial, titulado "Leyendas Pokémon: Z-A X CMLL", el cual se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre a las 19:00 horas en la Arena México de la CDMX.

Este combate de exhibición al estilo tradicional mexicano contará con cuatro enfrentamientos protagonizados por figuras reconocidas del mundo de la lucha libre. Los boletos están disponibles en Ticketmaster.

Finalmente, el nuevo "Pokémon Legends: Z-A" estará disponible en México el próximo 16 de octubre para la consola Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, donde Mega-Hawlucha debutará entre la lista de megaevoluciones.