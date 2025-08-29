Deportes Carreras US Open 2025 Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Selección Mexicana

CMLL y Pokémon

Pokémon y la CMLL se unen para celebrar gran evento en la Arena México

En honor a la megaevolución de Hawlucha, inspirada en el diseño del luchador 'Rey Misterio'

Pokémon y CMLL / Hawlucha y Rey Misterio (ESPECIAL)

Pokémon y CMLL / Hawlucha y Rey Misterio (ESPECIAL)

EL UNIVERSAL.-

En colaboración el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Pokémon presentó este jueves la nueva evolución de Hawlucha, bautizada como Mega-Hawlucha, quien formará parte de las nuevas megaevoluciones del juego Leyendas Pokémon: Z-A.

A través de un video promocional, Pokémon dio a conocer la nueva evolución de este emblemático personaje. El video muestra el enfrentamiento entre dos pokémon de tipo Lucha/Volador: el imponente Machamp y el glorioso Hawlucha combaten en el cuadrilátero cara a cara.

El diseño de esta nueva versión mantiene la esencia tradicional de Hawlucha, mostrando los clásicos colores de la bandera mexicana en su cuerpo: verde, blanco y rojo, así como un plumaje largo que simula una capa y una máscara brillante de color negro con destellos dorados.

La primera aparición de Hawlucha en los videojuegos fue en la Ruta 10 de la Región de Kalos, introducido en la Sexta Generación de Pokémon. Entre los nuevos movimientos y técnicas de esta megaevolución destacan un aumento en su tamaño, fuerza y resistencia, así como un daño mayor al oponente con su característica habilidad de "Plancha Voladora".



Usuarios reaccionan a megaevolución de Hawlucha


Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar a esta nueva evolución de Hawlucha en redes sociales, donde distintos internautas destacaron la similitud que su diseño posee con el del luchador profesional "Rey Mysterio". Este nuevo diseño fue aclamado por los jugadores, quienes adularon a Japón y a la compañía Game Freak por esta gran representación al país tricolor.





Colaboración entre Pokémon y la Comisión Mundial de Lucha Libre


Por otro lado, la Comisión Mundial de Lucha Libre ofrecerá un evento especial, titulado "Leyendas Pokémon: Z-A X CMLL", el cual se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre a las 19:00 horas en la Arena México de la CDMX.


Este combate de exhibición al estilo tradicional mexicano contará con cuatro enfrentamientos protagonizados por figuras reconocidas del mundo de la lucha libre. Los boletos están disponibles en Ticketmaster.


Finalmente, el nuevo "Pokémon Legends: Z-A" estará disponible en México el próximo 16 de octubre para la consola Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, donde Mega-Hawlucha debutará entre la lista de megaevoluciones.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Pokémon lucha libre Hawlucha CMLL Arena México

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Pokémon y CMLL / Hawlucha y Rey Misterio (ESPECIAL)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410184

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx