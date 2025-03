Podrían desalojar a locatarios de Mercado

El nuevo dueño del terreno donde hoy está el Mercado Morelos podría desalojar a los comerciantes y locatarios de este espacio, si así lo considera, pues él a su vez ya lo rentó a una empresa que pronto iniciará su construcción.

La alcaldesa, Leticia Herrera, dijo que tiene dos semanas entablando un diálogo con el nuevo dueño de los terrenos del Mercado Morelos, Nicolás Issa Mourra, para que le dé tiempo de que su gobierno encuentre otro terreno u otro espacio para reubicar a los locatarios del mercado, con quienes ella también ha hablado pero que algunos no quieren entender que tendrán que irse.

"Yo con todo mi tiempo, mi buen carácter, lo estoy haciendo, pero si ya no se puede, porque siguen sin entender, ya no va a haber buen carácter. Ahí ya que el dueño actúe como legalmente tiene que actuar", dijo la alcaldesa.

El secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, enfatizó que la iniciativa de la alcaldesa de buscar otro terreno y pedir tiempo es un compromiso social pero no una obligación legal.

"A lo que no quiero llegar es a esto; que el mismo dueño inicie legalmente un procedimiento de desalojo y ese es el tema y a veces no lo entienden", dijo la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, quien también enfatizó que si el dueño procede con un desalojo, la gente no vaya a creer que es una acción emprendida por la Presidencia Municipal.

Este tema fue abordado en la sesión de Cabildo de este jueves 27 de marzo, pues se informó que hay locatarios renuentes a irse del Mercado Morelos, cuyo terreno no es propiedad del Ayuntamiento, sino que es rentado, pero que la anterior dueña del terreno se lo vendió a Issa Mourra.

"¿Se acuerdan que en la administración de Ricardo Rebollo, el expresidente con mucho atino, dio atención a los vendedores del Mercado Morelos y ahí los designó? Pero ese terreno siempre ha tenido dueña. El Municipio desde ese entonces paga una renta de 16 mil pesos mensuales", señaló la alcaldesa, Leticia Herrera Ale.

Comentó que hace unos meses, la señora Montemayor, dueña de varias propiedades en Gómez Palacio, entre ellas la del terreno donde se ubica el Mercado Morelos, decidió irse a vivir a Estados Unidos, y vender todas sus propiedades en la localidad, y que ese terreno lo vendió a Nicolás Issa Mourra, quien avisó al tesorero municipal y enseñó sus escrituras.

PROBLEMA ENTRE PARTICULARES

La alcaldesa mencionó que ella personalmente habló con la gente del mercado porque hay algunos locatarios que no se quieren salir. Cabe destacar que los locatarios nunca han pagado renta por estos locales y tampoco los servicios.

La regidora de Morena, Guadalupe Sánchez Tostado, dijo ante el Cabildo que la reubicación de vendedores ambulantes en este mercado fue la solución que se encontró en su momento, "porque en la época de Ricardo Rebollo ya no había por dónde pasar de tantos ambulantes que había en el Centro, en las banquetas, y fueron reubicados ahí, pero nunca se les dijo que serían dueños de esos espacios, era terreno prestado y así se acordó y debieron ver eso con Ricardo Rebollo, que con todo respeto, fue muy buen presidente", dijo.

El hoy regidor, Gabino Guerrero, recordó que en la administración de Rebollo, él se desempeñó como director de Plazas y Mercados, y que en su momento se explicó a todos los comerciantes ambulantes claramente que ese terreno se iba a rentar y que no había certeza de que la renta trascendiera en el tiempo, mas allá de lo que dura una administración.

"Algunos comerciantes con licencia autorizada de ambulantes se retiraron y se reacomodaron en otros puntos de la ciudad y otros se quedaron. Resumiendo; con licencia habrán quedado unos tres y todos los demás fue gente que fue llegando después al mercado, y lo digo abiertamente, hay gente que le apostó a quedarse hasta cuatro lugares", señaló Gabino Guerrero.

También dijo que lamentablemente hay comerciantes que no quieren pagar ni renta ni servicios, y que eso ya no es posible, pues esto contribuye a una competencia desleal con respecto a los comerciantes que sí pagan sus contribuciones, sus servicios o dan de alta empleados en el Seguro Social.

El tesorero municipal, Carlos García González, dijo además al Cabildo, que inicialmente había una apertura del nuevo dueño de rentarles a los actuales locatarios, pero que la mayoría de ellos dijeron que no querían pagar nada y querían seguir como hasta ahora.

El tesorero dijo que hay personas que tienen local, que incluso han llegado a usar como bodegas, y siguen siendo vendedores ambulantes. "Hay vendedores ambulantes que tenían 5 o 6 puntos de venta en el Centro de Gómez Palacio y también local, y pertenecen a una misma persona", comentó.

El regidor panista, Uvaldo Nájera, consideró que el Municipio debe ser socialmente responsable, pero procurar que de conseguir reubicar a los locatarios en otro espacio paguen renta, "pues en realidad el propósito del Mercado Morelos ya se desvirtuó".

La alcaldesa, Leticia Herrera, enfatizó que actualmente es un problema entre particulares: El dueño del terreno y los locatarios, con quienes ella ha dialogado, pero que en el caso de estos últimos no han querido entender que en definitiva, tendrán que irse de este lugar.