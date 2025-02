¿Podría Marianne, influencer, enfrentar acusación de tentativa de feminicidio?

Este miércoles 5, la policía capitalina detuvo a Marianne "N", una influencer de 17 años, por presuntamente agredir con un objeto punzocortante a Valentina Gilabert, quien es la actual pareja de su exnovio.

El incidente ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón, específicamente en un domicilio de la colonia San Jerónimo Aculco, donde la joven de 18 años sufrió heridas en el cuello y el tórax debido al ataque.

La intervención policial comenzó cuando los uniformados, mientras realizaban labores de seguridad y vigilancia en la zona, fueron alertados por los operadores del C2 Poniente sobre una persona herida a causa de una riña.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a Valentina con heridas visibles y manchas hemáticas en su cuerpo, producto del uso de un arma punzocortante. La víctima fue atendida de inmediato por paramédicos, y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Tras su detención, la influencer fue trasladada a los juzgados especializados para adolescentes, donde se le cumplió una orden de aprehensión por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida.

Este caso ha generado un importante debate sobre las posibles acusaciones contra Marianne y las consecuencias jurídicas de su actuar. Algunos usuarios se han peguntado si la influencer podría ser acusada de tentativa de feminicidio como "Fofo" Márquez, por lo que a continuación te lo decimos.

De acuerdo con el abogado especializado en justicia penal para adolescentes, Iván Alviza, el acto de Marianne podría ser calificado como tentativa de feminicidio, dado que la agresión fue dirigida a una mujer y podría haberle causado la muerte. Sin embargo, subrayó que, dado que la joven tiene 17 años, no podrá ser juzgada como una adulta, como en el caso de Rodolfo.

En este contexto, se aplicará la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que regula los procesos penales de menores de edad, y en caso de tener la medida cautelar de internamiento preventivo, será en un centro especializado para adolescentes.

"En este caso, las sanciones máximas van a ser 5 años para esta muchacha. ¿Por qué? porque es lo que nos clasifica en la ley. Específicamente me lo clasifica en el artículo 145 de la ley de adolescentes. Ahí no se llama prisión, se llama un internamiento. (...) en este caso, todo dependerá de cómo lo clasifiquen. Puede ser una tentativa de homicidio calificado, sí. Y pueden también ser unas lesiones dolorosas que pongan en peligro la vida.

Asimismo, mencionó que en dado caso de tener un internamiento preventivo, éste no puede superar los seis meses. Este tiempo está destinado a permitir que el adolescente pueda llevar su proceso de manera rápida, garantizando su derecho a una defensa adecuada. Durante este periodo, la joven permanecería en un centro especializado para menores, donde se le brindará atención y seguimiento a su proceso judicial.

"Por ser un adolescente todavía no tienes una inteligencia como tanto emocional, cognitiva y física, para saber qué delito estás desarrollando. Y eso es por esa misma razón que se puede marcar como una sanción, no una pena (...) la medida cautelar de internamiento preventivo se puede dar, el adolescente en este caso va a tener que llevar su proceso internado y no puede durar más de seis meses. ¿Por qué? Porque es un derecho que tienen los adolescentes, para que ellos puedan llevar su proceso rápido. Hay centros especializados para adolescentes, donde van a llevar su proceso".