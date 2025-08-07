Podan árboles en plaza principal de Lerdo; Representaban riesgo de caída

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente llevó a cabo trabajos de poda de árboles en la Plaza Principal, luego de que se detectó que representaban un riesgo de caída debido a su deterioro. Estas labores se realizaron bajo la supervisión de Protección Civil y el cuerpo de Bomberos.

Ricardo Díaz Segovia, titular de la dependencia de Medio Ambiente, informó que previamente se acordonaron las áreas de intervención para delimitar el paso y garantizar la seguridad de los peatones. En total, se contempla la poda de aproximadamente 15 árboles, debido a su altura, será necesario el uso de grúa especializada.

Los trabajos iniciaron desde el pasado lunes y continuarán durante el transcurso de la semana, hasta completar la atención total de los ejemplares señalados.

“Ya contamos con los dictámenes correspondientes que indican que estos 15 árboles cumplieron con su ciclo de vida. Por factores climáticos, comenzaron a secarse y ahora representan un riesgo para la ciudadanía ante fuertes ráfagas de viento o lluvias”, explicó el funcionario.

Asimismo, destacó que estos árboles serán reemplazados por nuevas especies, como parte de una jornada de reforestación con árboles típicos de la región, promoviendo así el equilibrio ecológico en este espacio público.