'Poco me faltó para que trajera mi San Marcos', con frío, acuden a pagar el predial

Pese a las bajas temperaturas que se registraron este miércoles en Torreón, las personas de la tercera edad fueron quienes mayormente estuvieron acudiendo al edificio de la Presidencia Municipal para dar cumplimiento al pago del impuesto predial.

El señor Juan Manuel Araiza y su esposa Marcela Guerrero son habitantes de la colonia Sol de Oriente por lo que tomaron la ruta de autobús La Joya y en poco más de 45 minutos descendieron del transporte público. Caminaron desde el bulevar Revolución hasta llegar a la avenida Matamoros y eran alrededor de las 11 de la mañana, cuando la temperatura marcó los 9 grados centígrados. Posteriormente, ingresaron a las cajas de cobro ubicadas en la planta baja de la presidencia para realizar el pago correspondiente y aprovechar los descuentos que aplica el ayuntamiento en el impuesto. Sobre todo porque a personas pensionadas como Juan Manuel que estén al corriente con el pago de los impuestos de años anteriores, el gobierno municipal les aplica un 50 por ciento automático en su estado de cuenta.

Juan Manuel Araiza (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)

El señor tiene 60 años y dice que este año prefirieron llegar un poco más tarde a pagar el predial debido a que les dio flojera levantarse muy temprano, además de que en el sector donde viven “se siente más frío, poco me faltó para que me trajera mi San Marcos, me vine con mi bufanda, mi chamarra y mi gorrito de el Chavo del 8 porque aparte traigo cortadito el pelo y hace más frío en la azotea como dicen por ahí”.

Como esta pareja, las y los ciudadanos estuvieron acudiendo a cumplir con esta obligación fiscal, sin embargo, por el frío hubo menor afluencia que en anteriores días, incluso, pasadas las 10 de la mañana no había ningún contribuyente en el área de toldos y sillas que se instalaron en el exterior del edificio. En el interior, siguió la repartición de café y pan.

La meta de recaudación de impuesto predial para este año 2025 es de 368 millones 677 mil 779.89 pesos, según la Ley de Ingresos que fue aprobada y cuya cifra podría irse incrementando en el curso del año, como ocurrió en 2024 mediante programas como el de descuentos a morosos.

En este mes de enero, se aplica un descuento del 20 por ciento a la ciudadanía, en febrero un 15 por ciento y en marzo un 10 por ciento en el impuesto predial, que constituye el ingreso de mayor cuantía para el Municipio. El horario de atención en las cajas de cobro de la Presidencia Municipal es de las 8:00 a 16:00 horas. La población también puede realizar el pago del predial a través de la página de internet del ayuntamiento: www.torreon.gob.mx

Recientemente, el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero informó que el Municipio mantiene programas especiales a fin de que las personas que tengan adeudos del impuesto predial se pongan al corriente. Las y los interesados pueden acudir a la Tesorería Municipal para recibir mayor información.