Pleito de Pedro Ferriz con Daniel Bisogno trasciende la muerte del conductor

El fallecimiento de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero de 2025 generó diversas reacciones, desde muestras de tristeza hasta opiniones controvertidas.

Entre estas últimas destaca la postura de Pedro Ferriz Hijar, quien, lejos de expresar condolencias, lanzó fuertes declaraciones en redes sociales sobre el conductor de Ventaneando, con quien mantenía una vieja enemistad.

El origen del conflicto entre Ferriz Hijar y Bisogno

La rivalidad entre ambos se remonta a 2019, cuando TVNotas publicó una nota en la que se aseguraba que Alexandra Stergios, exesposa de Ferriz Hijar, lo había sorprendido en la cama con una mujer trans. La noticia fue retomada y comentada en Ventaneando por Daniel Bisogno, quien además hizo bromas al respecto.

Ferriz Hijar asegura que ese episodio le trajo consecuencias devastadoras:

"Daniel no solo me afectó a mí, sino a muchos más. Se dedicó a desprestigiar, inventar y calumniar sin fundamentos. Sufrí depresión, acoso y bullying por esa nota. Bisogno no solo lo mencionó una vez, lo hizo muchas veces, sin medir el impacto psicológico que generaba", expresó.

El periodista incluso reveló que la presión mediática lo llevó al borde del suicidio:

"Estuve al filo muchas veces. Pasé por meses de depresión, caí en el consumo de sustancias. Todo por una mentira que mi exesposa planeó y difundió", afirmó.

Ferriz Hijar también mencionó que su actual esposa, María, ha sido blanco de ataques en redes, donde la acusan de ser transexual, algo que atribuye a la irresponsabilidad de Ventaneando y, en particular, de Bisogno.

Las declaraciones más polémicas de Ferriz Hijar

Tras la muerte del conductor, Pedro Ferriz Hijar publicó un mensaje en redes que causó revuelo:

"Nos vemos en el infierno."

Al ser cuestionado sobre este comentario, reafirmó su postura:

"No le deseé el infierno, él se lo ganó solo. Lo que viví fue un infierno por cómo se me atacó. La gente no mide el impacto de lo que dice", aseguró.

También criticó a Alex B, hermano de Bisogno, quien ha dado varias entrevistas tras la muerte del conductor:

"Quiere limpiar una imagen que simplemente no se puede. No me va a dar lecciones de moralidad", sentenció.

La respuesta de Alex B a Pedro Ferriz Hijar

Ante los ataques, Alex Bisogno reaccionó de manera serena y evitó confrontaciones directas:

"Que Dios lo bendiga. Espero que nunca tenga un familiar enfermo, porque solo cuando pasas por algo así entiendes el verdadero significado de la vida."

Además, rechazó responder a las críticas:

"Las opiniones negativas hablan más de ellos que de Daniel. No tengo ganas ni tiempo de dedicarme a pelear. Me hubiera encantado que todas esas personas que lo atacan hubieran dicho todo esto cuando él estaba en vida."