Platanito habló sobre supuesta brujería que le hizo Karla Panini a Memo del Bosque

Cuando se dio a conocer la muerte de Memo del Bosque, resurgió en tendencias el nombre de Karla Panini, ya que algunos usuarios en redes sociales aseguraban que la conductora le "hizo" brujería al productor.

Sergio Verduzco, “Platanito,” reavivó su conflicto con Karla Panini, surgido tras las declaraciones de Karla Luna sobre la infidelidad de Américo Garza con Panini. Platanito ha defendido a Luna tras su fallecimiento, rechazando los comentarios de Panini. En respuesta, Panini lo acusó de infidelidad, asegurando ser testigo. Platanito negó categóricamente las acusaciones, enfatizando que nunca traicionó a su esposa, ni menos con la pareja de su mejor amigo.

Sergio Verduzco, conocido como Platanito, reavivó la polémica al señalar a Karla Panini como presunta responsable de la muerte de Karla Luna, incluso sugiriendo brujería. Su conflicto con Panini comenzó tras el escándalo de infidelidad entre Américo Garza y la comediante, a quien Luna consideraba su hermana. Platanito ha defendido la memoria de Luna, mientras Panini lo acusa de infidelidad. En un encuentro reciente, Platanito recordó también a Memo del Bosque, vinculando nuevamente a Panini con especulaciones polémicas.

"Karla Panini, ¿qué podemos esperar de Karla Panini? Cuando le deseó la muerte, hizo lo imposible por mata*… a Karla Luna y todo lo que me consta, por lo que vi y me enseñó Karla Luna, los mensajes de odio Cómo le decía a su marido (Américo Garza): ‘¿Por qué no le pegas bien?’. Se puede esperar todo de ella”.

Sobre la supuesta brujería hacia Memo del Bosque, a raíz de una foto viral que mostraba un muñeco con agujas atribuido a él, comentó:

“Pues creo todo, pero ¿para qué te digo cosas que no me constan y nada más es hablar por hablar? Desconozco. Yo no creo en la brujería y Memo, siendo tan creyente, no creo que haya creído en la brujería. Memo (se) fue por una enfermedad. Mi mamá también tiene cáncer. No se lo debo a la brujería. Es parte de la vida y es una enfermedad que llega y no voy a culpar a la brujería por la enfermedad que tiene mi madre”.