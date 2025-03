Plataformas de streaming donde puedes ver Anora, la ganadora del Oscar a Mejor Película

Anora’ ha sido la gran vencedora en los Premios Oscar 2025, al alzarse con el galardón a Mejor Película y llevarse cinco estatuillas de las seis categorías en las que estaba nominada. Además de conquistar el premio principal, se llevó los de Mejor Dirección, Mejor Guion Original y Mejor Edición para Sean Baker, así como el de Mejor Actriz Protagonista para Mikey Madison.

Si te preguntas dónde ver Anora, aquí te dejamos las opciones disponibles para disfrutarla desde la comodidad de tu hogar.

¿Dónde puedes Anora?

Desde el jueves 7 de marzo, está disponible en Filmin. Esta plataforma de streaming ofrece una promoción especial: un mes de suscripción más el visionado de “Anora” por 12,99€ (dos euros menos del precio habitual). En Filmin también puedes encontrar otras películas del director Sean Baker como Four Letter Words, Take Out, Prince of Broadway, Starlet y The Florida Project.

La película cuenta la historia de Ani (actuación resplandeciente de Mikey Madison), una trabajadora sexual de Nueva Jersey que entabla una relación con el hijo millonario de un oligarca ruso. Una comedia romántica convertida en un frenético thriller nocturno a contrarreloj.

¿Dónde ver Anora en casa? Opciones de streaming y alquiler

Anora, además de su éxito en cines, ha comenzado su llegada al mercado de VOD. Ahora, puedes disfrutarla desde casa, ya sea para alquiler o compra, en las siguientes plataformas:

Movistar Plus+Apple TV+Amazon Prime Video