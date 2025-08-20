Internacional DONALD TRUMP Ucrania-Rusia Ucrania Israel-Palestina

Muro fronterizo

Pintarán de negro el muro fronterizo de Estados Unidos con México, ¿Por qué?

La titular de Seguridad Nacional dijo que está por publicarse el contrato

Pintarán de negro el muro fronterizo de Estados Unidos con México, ¿Por qué?

Pintarán de negro el muro fronterizo de Estados Unidos con México, ¿Por qué?

EL SIGLO

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, está siendo blanco de fuertes críticas luego de declarar que el presidente Donald Trump quiere sumar otro obstáculo al muro fronterizo para evitar que sea escalado por los migrantes. 

Durante una conferencia de prensa, Noem apuntó que al muro fronterizo además de integrarle cámaras, sensores y otras tecnologías sin especificar, que serían financiados con la “Gran y Hermosa Ley de Impuestos” como la llama Trump; se la agregaría un factor más para frenar el cruce de migrantes. 

Al manifestar que la altura y la profundidad del muro fronterizo lo hacen difícil, si no “imposible” el cruzarlo, también tendrá un acabado de pintura, en este caso negra, ya que el presidente Trump pensó que “al estar más caliente por el color de la pintura dificultaría el que pueda ser escalado por los migrantes”, según reportó el medio Huffpost. 

“Reconoce que el negro se hace más caliente en este clima, en este calor y con el sol y cuando tocas algo que está caliente, con estas temperaturas, es muy difícil de subir, cortar y manejar; quiere hacerlo lo más difícil de escalar para las personas que intentar romper nuestras reglas”, agregó Noem.



La titular de Seguridad Nacional dijo que está por publicarse el contrato y no hubo mención de qué pasará con el muro del del lado mexicano. 


Un funcionario de la Patrulla Fronteriza agregó que la pintura también protegerá al muro de oxidarse. 


Luego de concluir la conferencia, la funcionaria que ha estado envuelta en escándalos por sus señalamientos contra migrantes y los operativos para detenerlos en Estados Unidos, dedicó unos minutos a pintar el lado estadounidense del muro. 


Los críticos han declarado que Estados Unidos está gobernada por la gente “más tonta” e incluso dijeron que la idea de la pintura parece salida del manual de "Wile E. Coyote", el personaje de la caricatura Looney Tunes conocido por perseguir al "Correcaminos". 


Cabe recordar que si bien México comparte una frontera con Estados Unidos de 3 mil 152 kilómetros desde Baja California hasta Tamaulipas, más de mil 100 kilómetros tienen un muro fronterizo además de muros, bardas y cercas como ha señalado Aduanas y Protección Fronteriza. Sumado a la barrera natural del Río Bravo. 


La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) informó en una hoja de datos que cuando el muro fronterizo entre ambos países ya medía mil 50 kilómetros este era aumento del 444 % en su cobertura desde 2005, es decir durante el segundo periodo de Goerge W. Bush, los dos de Barack Obama, el primero de Donald Trump y el único de Joe Biden.  


Además si bien el clima es diverso a lo largo de la frontera, en puntos como Tijuana las temperaturas han superado los 50 grados centígrados.


Desde la llegada de Donald Trump al poder, el cruce de migrantes hacia Estados Unidos ha tenido una reducción masiva desde 61 mil en enero de 2025 hasta menos de ocho mil en julio pasado.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Internacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Muro fronterizo Migrantes en EUA Migrantes Donald Trump Deportaciones masivas Deportaciones

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Internacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Pintarán de negro el muro fronterizo de Estados Unidos con México, ¿Por qué?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407884

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx