Pierde el control y termina estampado en un portón en Torreón

La tarde de este domingo se registró un accidente vial en el ejido El Tajito, cuando un automóvil de la marca Chevrolet, en color gris, terminó impactado contra el portón de un domicilio, provocando daños materiales de consideración y la movilización de cuerpos de rescate.

El percance ocurrió aproximadamente a las 17:30 entre las calles Justo Sierra y Morelos, donde, según los primeros informes, el vehículo circulaba por la Justo Sierra cuando, al pasar sobre un bordo de la vialidad, el conductor perdió el control del Chevy y se proyectó contra la fachada de una vivienda, derribando parte del portón metálico y causando daños en la estructura.

Vecinos del sector, dieron aviso al sistema de emergencias 911. Elementos de Tránsito y Vialidad de Torreón arribaron minutos más tarde para tomar conocimiento del accidente y coordinar las labores de seguridad en la zona.

Al lugar también se presentaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al conductor identificado como Juan Antonio.

Tras la valoración médica, se informó que únicamente presentaba lesiones leves y no fue necesario su traslado a un hospital, ya que se encontraba consciente y fuera de peligro.

El portón del domicilio quedó dañado y será necesaria su reparación, lo que representa un gasto considerable para los propietarios.

El vehículo involucrado, que sufrió daños en la parte frontal debido al fuerte impacto, fue asegurado por agentes de Tránsito y posteriormente trasladado al corralón municipal con apoyo de una grúa, donde permanecerá mientras se deslindan responsabilidades y se determina el pago de los daños ocasionados.