Policiaca Accidentes Viales Detenidos Policiaca Saltillo Ramos Arizpe

Accidentes Viales

Pierde el control y termina estampado en un portón en Torreón

Pierde el control y termina estampado en un portón en Torreón

Pierde el control y termina estampado en un portón en Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este domingo se registró un accidente vial en el ejido El Tajito, cuando un automóvil de la marca Chevrolet, en color gris, terminó impactado contra el portón de un domicilio, provocando daños materiales de consideración y la movilización de cuerpos de rescate.

El percance ocurrió aproximadamente a las 17:30 entre las calles Justo Sierra y Morelos, donde, según los primeros informes, el vehículo circulaba por la Justo Sierra cuando, al pasar sobre un bordo de la vialidad, el conductor perdió el control del Chevy y se proyectó contra la fachada de una vivienda, derribando parte del portón metálico y causando daños en la estructura.

Vecinos del sector, dieron aviso al sistema de emergencias 911. Elementos de Tránsito y Vialidad de Torreón arribaron minutos más tarde para tomar conocimiento del accidente y coordinar las labores de seguridad en la zona.

Al lugar también se presentaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al conductor identificado como Juan Antonio.

Tras la valoración médica, se informó que únicamente presentaba lesiones leves y no fue necesario su traslado a un hospital, ya que se encontraba consciente y fuera de peligro.


El portón del domicilio quedó dañado y será necesaria su reparación, lo que representa un gasto considerable para los propietarios.


El vehículo involucrado, que sufrió daños en la parte frontal debido al fuerte impacto, fue asegurado por agentes de Tránsito y posteriormente trasladado al corralón municipal con apoyo de una grúa, donde permanecerá mientras se deslindan responsabilidades y se determina el pago de los daños ocasionados.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Choque Portón Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Pierde el control y termina estampado en un portón en Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407182

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx