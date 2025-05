Piden no ingresar a nadar al río Nazas

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Lerdo informó de la apertura de las compuertas de la presa Francisco Zarco del pasado viernes, alrededor de las 2:00 de la tarde. Por este motivo, se exhorta a la población a no ingresar a nadar en el río Nazas ni en los canales de riego, durante el periodo del ciclo de riego, el cual tendrá una duración aproximada de dos meses.

Se prevé que el agua comience a circular por los canales de Lerdo en el transcurso del fin de semana, alcanzando la zona de Raymundo durante la noche del viernes o en los primeros minutos de este sábado.

A quienes visiten los parajes del Río Nazas, se les hace un llamado a tener una visita responsable: no introducirse a nadar, no arrojar basura, no descuidar a los menores de edad, respetar las indicaciones de seguridad y reportar cualquier incidente al número de emergencias 911.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos en Lerdo agradeció la colaboración de la ciudadanía y reitera su compromiso con la seguridad de las familias lerdenses.