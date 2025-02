Piden más puntos físicos para el pago de parquímetros en Torreón

El Consejo de Vialidad ha recibido diversas quejas por los parquímetros virtuales, principalmente de personas que no manejan adecuadamente la tecnología y que requieren de un espacio físico para realizar el pago, observaciones que se busca mejorar en conjunto con el Ayuntamiento de Torreón.

Albino Belmontes Álvarez, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad de Torreón, dijo que hay personas que acuden temprano al primer cuadro y encuentran que los establecimientos que ofrecen este servicio de pago del parquímetro no han abierto aún, pues mucho negocios operan a partir de las 10:00 horas, de manera que han solicitado más alternativas en este sentido.

"Las quejas son precisamente por aquellos que no manejamos bien la tecnología, que no hayamos dónde pagar", comentó, "si tú llegas al Centro a las 8:00 de la mañana, hay establecimientos que todavía no abren. Entonces, dejas tu vehículo y ¿dónde pagas?".

Mencionó que el Consejo de Vialidad ha tomado en cuenta todas esas observaciones para ver de qué manera se puede mejorar este servicio, no obstante, consideró que es una tecnología con la que se tiene que ir trabajando de forma paulatina.

Sobre la posibilidad de ampliar la zona de parquímetros al segundo cuadro de la ciudad, Belmontes Álvarez dijo que hay ciudadanos que se han pronunciado a favor de esta propuesta debido a la dificultad para encontrar estacionamiento en algunos sectores, pues hay conductores que dejan sus vehículos durante todo el día en algún punto y esto dificulta a los potenciales clientes el acercamiento a los negocios y servicios.

"Eso es lo que está pidiendo, en un momento, la ciudadanía, porque necesitamos un ordenamiento, en el Centro muchas veces no hay donde estacionarse. También se ha solicitado a las autoridades más áreas de estacionamiento público, de manera que la gente pueda pagar sin necesidad de usar un parquímetro virtual", expresó.