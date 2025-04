Piden legislar para que fraccionamientos nuevos en Torreón y Matamoros cuenten con cisterna

Piden a diputados legislar para que sea un requisito que los nuevos fraccionamientos cuenten con cisterna, a fin de que se pueda abastecer en espacio a los vecinos y que de aquí se les distribuya el servicio de agua en momentos de suspensión, como cuando se da mantenimiento a los pozos.

José Antonio Gutiérrez Jardón, gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón-Matamoros (Simas Rural), explicó que hay desarrollos habitacionales que no cuentan con cisterna y la gente no tiene tampoco tinacos, entonces, al momento de suspender el abasto de agua por motivos operativos de las norias, no es posible llevarles el líquido mediante pipas porque no tienen dónde almacenarlo.

En este sentido, señaló que recientemente se tuvo un mantenimiento en el pozo de San Antonio de los Bravos, que tiene una profundidad de 400 metros, por lo que se requiere sacar la columna y tubería, lo que toma de dos a tres días en realizar todo el procedimiento , y otro tanto para volverlo a acomodar, periodo en que la gente recibió el agua con pipas, sin embargo, no tenían dónde recibirla.

Indicó que se busca promover esta iniciativa con el Congreso del estado o los Cabildos en los municipios, según corresponda, para que los desarrolladores puedan incluir esta infraestructura, de manera que se beneficie a los ciudadanos, porque de estos tanques se puede rebombear el agua para surtir la colonia.

"Cualquier carencia o un fallo en un pozo, o lo que sea, pues les podemos surtir el tanque y rebombear. De otra forma, tenemos que ir casa por casa a surtir y hay gente, insisto, a lo mejor en casas de interés social, que no tienen tinacos o que no tienen cisterna o que no tienen ningún tipo de de espacio para poderse surtir", explicó.

"Le vamos a insistir mucho tanto a los regidores como a los diputados locales para ver si en los nuevos reglamentos, a futuro, podemos buscar que los desarrolladores de vivienda, o cualquier desarrollador, lo incluya. Es algo que va a servir para mejorar el servicio", dijo.

El gerente de Simas Rural señaló que también para el organismo operador resultará más efectivo entregar el agua en un punto. Recordó que las grandes empresas comerciales cuentan con tanques para estos casos, para tener una reserva ante cualquier contingencia.

"Eso es lo que debe existir para las colonias o desarrollos, no solamente de colonias residenciales, sino que también colonias de Infonavit y que desarrollan vivienda pequeña, pues que hagan algo similar", comentó.