Piden intervención por multas excesivas

Concesionarios de la ruta de autobuses Valle Oriente-Monterreal pidieron la intervención de la Dirección de Transporte Público, para intermediar en un conflicto interno que arrastran desde hace algunos años, debido al cobro excesivo de multas cuando los choferes no respetan la frecuencia entre cada unidad.

Consideraron importante que la dependencia municipal actúe, pues de lo contrario, el problema podría escalar dado que hay concesionarios muy inconformes con la forma en que sus compañeros han procedido.

Según lo que señalaron, la ruta en mención tiene un recorrido completo de 120 minutos, y cada autobús debe circular con seis minutos de diferencia entre uno y otro, para respetar la frecuencia del total de 22 camiones.

Como la ruta está dividida en cinco etapas, en ocasiones los choferes rebasan esos seis minutos, por lo que los encargados de la línea aplican multas de 20 pesos por cada minuto que se exceden.

Aunque este sistema siempre ha existido, regularmente los fondos que se reúnen de las multas que se aplican se distribuían de forma equitativa entre los concesionarios, como una especie de caja común.

Sin embargo, a partir de 2016 cuando el gobierno estatal lanzó el proyecto del Metrobús, los encargados de la línea interpusieron un amparo para tratar de quedar fuera de dicha propuesta, lo que hasta la fecha sigue generando gastos, a razón de 11 mil pesos mensuales para los abogados, a pesar de que el juicio se sobreseyó porque hasta la fecha no hay ningún Metrobús.

Según denunciaron los afectados, estos cobros se aplican por igual pese a que ellos no estuvieron de acuerdo ni se sumaron al juicio de amparo, el cual no se explican porqué hasta la fecha sigue generando gastos de representación legal si ya no existe.

En caso de que no cubran las multas que les aplican, les niegan la salida de las unidades a prestar el servicio, lo que puede generar perjuicios a los usuarios de esta ruta “y si nos metemos a la brava, se pueden generar conflictos mayores, como los cerrones mientras circulan y pleitos entre los choferes”.

Son cinco personas las afectadas, quienes denunciaron públicamente al jefe de línea, Javier Escobedo Ávila y los encargados del recaudo, Daniel Alcalá padre e hijo.