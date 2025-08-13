Piden este castigo para Natanael Cano tras agresión de DJ en pleno concierto

Natanael Cano protagonizó uno de los momentos más virales en el Baja Beach Fest 2025, tras agredir a su DJ, física y verbalmente, ante miles de asistentes. La acción ha detonado una tajante respuesta por parte del gremio y opiniones divididas del público sobre su comportamiento.

Todo ocurrió al final del festival, celebrado en las playas de Rosarito, luego de que el cantante de corridos tumbados, perdiera la paciencia ante varios problemas técnicos con el audio.

Natanael Cano explotó contra DJ y terminó rompiendo su equipo de trabajo

Natanael Cano se acercó en repetidas ocasiones durante la presentación para hablar de las fallas, según comparten algunos usuarios en redes sociales, pero el problema escaló cuando comenzó a sonar otra pista. Fue entonces que el artista perdió el control y le lanzó un golpe al DJ.

Varios videos captaron el momento de la confrontación entre Natanael Cano y su DJ; pero el problema no quedó en los golpes. Al alejarse, el cantante tomó la laptop del DJ y la estrelló contra el suelo en repetidas ocasiones, para posteriormente burlarse de todo lo ocurrido.

Durante los hechos, la opinión de los asistentes se dividió, hubo quienes reprobaron la acción, en tanto que otros vitorearon la respuesta del cantante.

La acción no ha pasado desapercibida y el Consejo Mexicano de DJs ya ha pedido un castigo en contra de Natanael Cano.

¿Cuál es el castigo que piden par Natanael Cano tras ataque a DJ?

El Consejo Mexicano de DJs solicita a todos los DJ’s del país suspender temporalmente la programación de canciones de Natanael Cano, hasta que el cantante realice una disculpa pública y ofrezca una reparación del daño material al colega afectado. Según comparten en un comunicado compartido a través de X.

Si varios DJs se suman a la petición y el cantante no da una respuesta a la petición, esta podría impactar la difusión de su música y la percepción pública que se tiene de él.

Además, en redes sociales también se habla sobre la poca tolerancia a la frustración que tuvo el cantante y cómo habría sido la cobertura y reacción del público si el hecho hubiese sido protagonizado por una mujer.