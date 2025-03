Piden empresarios impulsar el desarrollo económico y empleo en las regiones con ISN

Dado que el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) que se recauda en Coahuila significa una bolsa considerable, empresarios piden que se revise la aplicación del mismo en obras de infraestructura que impulsen el desarrollo económico, como es la construcción de una carretera a Piedras Negras, y no sea la mayor parte a programas sociales.

Pedro Ávila Aguilera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), dijo que el presupuesto anual que se capta por parte del gobierno del estado son 5 mil millones de pesos, de los cuáles, recientemente el gobernador Manolo Jiménez informó que solamente 1,200 millones van para obras de infraestructura y el resto se está utilizando para desarrollo social.

En este sentido, recordó que existe un proyecto para construir una carretera libre de Torreón a Piedras Negras, para darle más rapidez al flujo de la mercancía y que este tramo pudiera ser tomado en cuenta por los exportadores, ya que la aduana de dicho municipio podría tener un mayor aforo y convertirse en una de las más importantes del norte del país.

"Es bueno el proyecto porque ahorraría 2 horas de camino, serían libramientos, y se menciona que con 2 mil millones de pesos este proyecto se lleva a cabo, es decir, el Impuesto Sobre Nóminas, cuando se creó, tenía como objetivo impulsar el desarrollo de obras que para detonar el desarrollo económico, potenciar a las industrias y generar más empleo.

No obstante, refirió que en el 2023 el Congreso del estado autorizó que el ISN se utilizara en más del 75 por ciento para otros conceptos que no son los de su planteamiento original, por lo que consideró que "sí se está distrayendo dinero para que se genere más desarrollo en cuestiones sociales, sí requiere la gente apoyos pero es mejor buscar un desarrollo y que así pueda generarse el empleo y los beneficios a la gente y no estar dando apoyos", expuso.

El ISN consta del 3 por ciento de las remuneraciones gravadas al trabajador y es aportado por las empresas al gobierno estatal. A partir de la administración actual, se incrementó en 1 por ciento.