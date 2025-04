Piden denunciar quintas irregulares en Torreón

Aunque se tiene un padrón de 200 quintas registradas en Torreón, se han detectado 50 que operan de forma irregular, pero podrían ser más, por lo que el área de Inspección y Verificación Municipal llamó a la ciudadanía a presentar sus quejas si observan un sitio que no está funcionando de manera legal.

"Muchas veces se hacen pasar por casas habitación cuando realmente no lo son, las utilizan para lucrar, para hacer eventos, para rentarlas y hacer fiestas, y no están debidamente establecidas, no cuentan con los requisitos legales. Entonces, que la gente denuncie y nos haga saber de estas situaciones para nosotros poder acudir e imponer las multas que corresponden", dijo Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación.

Señaló que viene la temporada más calurosa del año, donde la ciudadanía suele hacer un mayor uso de las quintas, por lo que se activó el operativo Quinta Segura, en el que se dan rondines y se visitan los establecimientos para revisar que estén dentro de la Ley.

“Que cumplan con todos los documentos legales como son las licencias, certificados de fumigación planes internos de Protección Civil, de S3, entre otros documentos, también hemos tenido reuniones con los representantes de quintas, en donde se les ha hecho la invitación a que en cada una tengan un responsable de evento para evitar que entren menores de edad, que entren armas, que entren pues, cosas ilegales”, dijo.

El funcionario señaló que en el momento en que se detecten estas situaciones se les da aviso al departamento. Refirió que se cuenta con 40 inspectores, aproximadamente, en tres turnos.

Dijo que los dueños de las quintas tienen documentos que elaboran a quienes rentan, a los arrendadores, para que los responsables del evento firmen este tipo de responsivas.