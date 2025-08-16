Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

Drenaje y pavimentación

Piden atender brote de drenaje en colonia Roberto Fierro de Lerdo

AGUAS NEGRAS. Muchas de estas casas ya no tienen una forma de acceso que implique no atravesar las aguas negras.

DIANA GONZÁLEZ

Vecinos de la colonia Roberto Fierro, del municipio de Lerdo, se han quejado insistentemente por un brote de drenaje en la calle Geranios, mismo que aseguran que ya tiene tres meses. Los vecinos comentan que lo han reportado en varias ocasiones al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal) pero desconocen los motivos por los cuales todavía no se ha atendido el reporte. Señalaron que en la zona hay muchos moyotes y que hay niños que se han enfermado por infección ante el contacto con los olores y cercanía de las aguas negras que abarcan gran parte de la calle Geranios.

LODO. En la zona hay personas de la tercera edad, quienes atraviesan por estas calles donde el agua negra y la tierra en la superficie forman un lodo que consideran un riesgo al caminar.
CALLES. Vecinos de la colonia Roberto Fierro aprovecharon el recorrido de El Siglo de Torreón para señalar que hay calles que requieren de pavimentación.
elsiglo.mx