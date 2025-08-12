Piden atención a añejo brote de aguas negras en Nueva San Isidro

Vecinos de la colonia Nueva San Isidro, entre las calles Montevideo y Lima por el bulevar Constitución, piden al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón que se atienda un problema de brote de aguas negras que registran desde hace mucho tiempo.

Son casi ocho meses que han transcurrido sin que haya tenido una respuesta, por lo que esta situación ha ido escalando y actualmente ya no puede usar los fregaderos de las cocinas.

En la avenida San Isidro 1842, los vecinos denunciaron la presencia de agua sucia en los registros de la banqueta y en la tarja de la cocina, situación que enfrentan otros vecinos de ese sector.

Con esta temporada de calor, las familias se ven seriamente afectadas por estas fallas, que piden corregir de inmediato.