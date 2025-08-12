Torreón Accidentes viales Centro de Justicia Municipal Paso Vial Villa Florida Cruz Roja Monumento Raúl Madero

Aguas negras

Piden atención a añejo brote de aguas negras en Nueva San Isidro

Vecinos reportan que el problema del brote de aguas negras tiene bastante tiempo en el sector

Piden atención a añejo brote de aguas negras en Nueva San Isidro

Piden atención a añejo brote de aguas negras en Nueva San Isidro

MARÍA ELENA HOLGUÍN.-

Vecinos de la colonia Nueva San Isidro, entre las calles Montevideo y Lima por el bulevar Constitución, piden al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón que se atienda un problema de brote de aguas negras que registran desde hace mucho tiempo.

Son casi ocho meses que han transcurrido sin que haya tenido una respuesta, por lo que esta situación ha ido escalando y actualmente ya no puede usar los fregaderos de las cocinas.

En la avenida San Isidro 1842, los vecinos denunciaron la presencia de agua sucia en los registros de la banqueta y en la tarja de la cocina, situación que enfrentan otros vecinos de ese sector.

Con esta temporada de calor, las familias se ven seriamente afectadas por estas fallas, que piden corregir de inmediato.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: aguas negras Simas pozos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Piden atención a añejo brote de aguas negras en Nueva San Isidro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405855

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx