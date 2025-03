Piden al gobierno federal asegurar que gasolineras cumplan con el tope máximo de 24 pesos por litro

En sesión del Congreso del estado, se presentó un punto de acuerdo para que el Pleno exhorte al gobierno federal a verificar y asegurar que los empresarios gasolineros cumplan con el tope máximo de 24 pesos por litro de gasolina, acordado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gerardo Aguado Gómez, diputado local, en conjunto con los integrantes del Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del Partido Acción Nacional, recordó que en febrero de este año se presentó una proposición sobre los altos precios de la gasolina, denunciando que durante el sexenio pasado los combustibles aumentaron por encima de la inflación, a pesar de las promesas del expresidente López Obrador de evitar “gasolinazos”.

Asimismo, señaló que el aumento en los precios de la gasolina se debe en gran medida al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual Morena ha tenido la facultad de reducir o eliminar, pero ha decidido mantener. También destacó que la refinería de Dos Bocas, la compra de Deer Park y la estrategia de Pemex no han logrado reducir los costos del combustible.

El legislador enfatizó que el pacto entre el Gobierno Federal y los empresarios gasolineros para establecer un tope máximo de 24 pesos por litro es una admisión de que la gasolina en México es demasiado cara. Sin embargo, denunció que muchas gasolineras no están respetando el acuerdo, lo que ha sido reportado en medios de comunicación y redes sociales.

“Realizamos recorridos en diversos establecimientos y constatamos que el precio sigue por encima del límite acordado. Esto no puede convertirse en una simulación más; se requiere que el Gobierno Federal tome medidas para garantizar su cumplimiento en beneficio de los ciudadanos”, señaló.

Ante esta situación, la proposición presentada solicita que, por la vía de urgente y obvia resolución, el Congreso de Coahuila exhorte al Gobierno Federal a tomar acciones inmediatas a través de las instancias correspondientes para vigilar y garantizar el cumplimiento del acuerdo.

En el debate, Aguado Gómez dijo que "aún en 24 pesos, sigue estando cara, no hay nada que festejar por el acuerdo entre la presidenta y los gasolineros, primero, porque no nos olvidamos que prometieron bajar la gasolina a 10 pesos por litro. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Segundo, porque aunque ya no suba, en 24 pesos sigue estando carísima, lo cual encarece todo: la canasta básica, el transporte, los servicios, todo. Tercero, porque de esos 24 pesos, al menos 10 pesos son impuestos. Si el gobierno se autoaplica la austeridad republicana y le corta tantito al IEPS, entonces sí podría bajar el precio de la gasolina. Pero claramente no lo van a hacer", explicó.

El diputado reprochó la construcción de una refinería que costó tres veces el precio inicial, y que al día de hoy sigue sin producir gasolina.