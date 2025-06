Piden agilizar obras de Agua Saludable y frenar apagones en Torreón

El alcalde Román Alberto Cepeda y el coordinador de Mejora Coahuila en Torreón, Hugo Dávila se sumaron al reclamo para que el gobierno federal agilice las obras de Agua Saludable para La Laguna (ASL), y que legisladores de otros partidos políticos se sumen a estas gestiones.

El presidente municipal dijo que ya se han tenido pláticas con diputados federales y locales del PRI, y hay el acuerdo común de pedir que se agilicen dichas obras, pues según lo que manifestó en días pasados la diputada federal, Verónica Martínez García, se ha cubierto un 70 por ciento pero aún falta lo más importante, que son las interconexiones a la línea principal sin las cuales no podrá llegar el agua a los municipios de la región.

“Es importante alinear todo y buscar recursos para que el crecimiento de Torreón sea rápido”, señaló Román Alberto Cepeda, quien también se pronunció porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sea constante en el volumen que suministra de ASL a esta ciudad.

“El cambio constante en el flujo de agua no ayuda y tiene efectos colaterales en cuanto a apagar y prender bombas”, lo cual no se puede hacer para no afectar a los usuarios, aunque ese era el objetivo inicial del programa, de reducir las extracciones a través de los pozos para dejar descansar los mantos freáticos.

Señaló el edil que la comunicación con el titular de la Conagua, Juan Gabriel Riestra Beltrán es buena, pero sí se necesita una mayor constancia del programa; según el Simas Torreón, se reciben hasta 450 litros por segundo en las interconexiones activas, incluida la del bulevar Centenario que se echó a andar en días pasados.

Además, hizo el llamado a los legisladores de otros partidos a que se sumen a estas gestiones, y que intervengan ante la CFE para frenar los apagones.

“Se registraron once manifestaciones en sólo tres días debido a los apagones, el viernes pasado el 33 por ciento de los 96 pozos se cayeron por falta de electricidad, esto se desdobla en problemas con las bombas y se afecta el suministro de agua a la población”, indicó.

El coordinador de Mejora Coahuila también se pronunció porque se aceleren los trabajos de Agua Saludable, que según lo que en días pasados dijo Verónica Martínez, no tiene recursos asignados para este año.