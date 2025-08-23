Piden a restaurantes de Gómez Palacio cumplir con Protocolo de Seguridad para evitar sanciones

Gómez Palacio y Lerdo Gómez Palacio Extorsiones Lerdo

ANGÉLICA SANDOVAL.-

La Dirección de Protección Civil de Gómez Palacio hace un exhorto a propietarios de restaurantes para que cumplan estrictamente con el Protocolo de Seguridad establecido en la normativa vigente y mediante el cual, se garantiza la seguridad de comensales y trabajadores.

De acuerdo con las autoridades municipales, uno de los puntos más relevantes es el mantenimiento constante de las campanas de cocina, que deben permanecer en óptimas condiciones de limpieza, ya que la acumulación de grasa representa un riesgo directo de incendio.

El director de Protección Civil en el Municipio, Santiago Rodríguez Chávez dio a conocer que la dependencia a su cargo realiza visitas periódicas a establecimientos del giro gastronómico, con la finalidad de verificar que cuenten con medidas preventivas adecuadas para proteger a la ciudadanía.

Citó como ejemplo que la grasa acumulada en estos equipos puede provocar incendios graves, de ahí que es indispensable que los propietarios no descuiden la limpieza de los mismos.



El funcionario explicó que las inspecciones tienen un carácter preventivo y de concientización, a fin de reducir riesgos y fomentar la cultura de la seguridad. Detalló que, en caso de detectar irregularidades, primero se emite un aviso para su corrección; de persistir, se realiza una segunda notificación y, de reincidir, podría aplicarse una sanción.


Rodríguez Chávez subrayó que el Ayuntamiento mantiene abiertas sus puertas para atender reportes ciudadanos y trabajar de la mano con la sociedad en la construcción de entornos más seguros. Dijo que con estas acciones, se fortalece la cultura de la prevención y se protege tanto a los negocios del municipio de Gómez Palacio como a sus clientes.


Es importante mencionar que los restaurantes forman parte de aquellos establecimientos o bienes que son objetos de inspección, control o vigilancia municipal.


               
               


               

               
               

               
               
               
