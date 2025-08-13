Pide síndica de Morena se les informe sobre obras viales, 'eso sí es importante'

Regidores aprobaron el calendario de sesiones de la Comisión de Obras Públicas, lo que la síndica de minoría, Socorro Aguilera Pérez cuestionó que se haya convocado a reunión para eso, cuando hay temas “verdaderamente importantes” para la ciudadanía, como las modificaciones que se están llevando a cabo en el bulevar Revolución hacia el oriente y en torno del Sistema Vial Cuatro Caminos, de las que ni los mismos ediles tienen información para transmitirla a la ciudadanía.

Durante la sesión que se realizó este miércoles, la morenista pidió que se hablara de dichas obras, pero el orden del día solamente incluía lo referente al calendario de sesiones, aunado a que no se invitó a representantes de la Dirección de Obras Públicas que informaran al respecto.

Dijo que hay muchas dudas sobre lo que se está haciendo en el bulevar Revolución “a la altura de la Unidad Deportiva y el centro comercial, pues aparentemente se va a recortar un carril de circulación” en el tramo de poniente a oriente, donde está un paradero del Metrobús.

Sin embargo, consideró que el sólo hecho de mencionar esta fallida obra generó incomodidad y hasta molestia entre los demás regidores, quienes pidieron sujetarse al orden del día y dejar ese tema para después.

“Yo fui muy enfática y precisa al preguntar a la presidenta de la comisión, por qué no han dicho qué se está construyendo sobre el bulevar”, dijo, donde según lo que se ha informado por Obras Públicas, se trata de un programa de reordenamiento entre las calles 36 y 42, que incluye la eliminación de semáforos, construcción de glorietas y vueltas en U, además de la reubicación de la estatua de “el Caballito”.

Otra de las interrogantes de Socorro Aguilera fue con relación a los reacomodos que se llevan a cabo en torno a la obra de Cuatro Caminos, específicamente con la reducción de cuatro a tres carriles en el bulevar Diagonal Reforma una cuadra antes, al igual que en la calzada Cuauhtémoc hacia el mismo bulevar.

Señaló que, en estos dos casos, hay ciudadanos que le han manifestado dudas y hasta malestar, porque desde su perspectiva, se están reduciendo los carriles en lugar de ampliarlos, en vialidades que son de alta circulación y en una ciudad con un flujo vehicular en crecimiento.

La síndica de minoría dijo que aunque estos dos proyectos ya van bastante avanzados, no se les ha proporcionado la información técnica ni la utilidad que van a tener, por lo que dijo esperar a que tras su pronunciamiento, se cite a comparecer al titular de la dependencia, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho.

“Para mí es más importante que nos estén informando de las obras que se realizan, la ciudadanía nos pregunta y desafortunadamente uno como edil no puede responder a tales preguntas, porque no nos dan información, lo de la calendarización se pudo haber hecho por oficio”, consideró.