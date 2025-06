Pide PT a Simas claridad sobre crédito de 120 mdp para obras hidráulicas

Dado que la Ley de Disciplina Financiera señala que los créditos a corto plazo deben contar con una justificación detallada sobre su aplicación, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón tendrá que presentar un informe claro sobre las obras y acciones específicas en las que se invertirá el recurso de 120 millones de pesos que ha solicitado.

El crédito estaría dividido en 60 millones provenientes de una institución financiera y otros 60 aportados por el municipio, explicó el regidor del Partido del Trabajo (PT), Luis Ortiz Zorrilla, quien indicó que este pasivo podría incrementar los problemas financieros del organismo.

El edil consideró que se debe presentar un desglose específico de las obras a realizar con el financiamiento: "No podemos autorizar un crédito sin conocer a ciencia cierta en qué se va a utilizar el dinero. La ley exige que se especifiquen los proyectos de inversión, y en este caso, esa información no fue proporcionada. Nos dijeron que es para el suministro de agua, pero no sabemos en qué pozos, líneas de conducción o infraestructura se va a aplicar exactamente", explicó.

Indicó que este nuevo préstamo se suma a las deudas que Simas ya arrastra de administraciones anteriores, entre ellas destaca un adeudo de aproximadamente 100 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de compromisos financieros con proveedores de pipas para el abastecimiento de agua en sectores vulnerables.

En contraste, mencionó que se debe reforzar la instalación de medidores de agua en la ciudad para que el organismo operador pudiera aumentar sus ingresos, pues dijo que cerca del 49% de los medidores no están funcionando adecuadamente, lo que impide cobrar el consumo real a los usuarios y representa una pérdida significativa.

Ortiz Zorrilla también cuestionó las implicaciones económicas de adquirir un préstamo con una tasa de interés del 7% mensual, advirtiendo que este tipo de financiamiento podría generar una "burbuja de deuda" difícil de solventar en el futuro.

"Pedir dinero sin un plan claro de inversión es peligroso. No queremos que Simas termine en una situación de insolvencia que derive en la privatización del servicio, como ocurrió en Saltillo. Estamos hablando de un organismo público que ya tiene deudas y que ahora, en lugar de buscar soluciones estructurales como el cobro adecuado del agua, opta por endeudarse aún más", dijo.

El regidor destacó la necesidad de fortalecer programas de abastecimiento de agua en la región, como "Agua Saludable para la Laguna", con el objetivo de garantizar el suministro en sectores que actualmente sufren carencias. Sin embargo, insistió en que el crédito aprobado no brinda certeza sobre cómo se atenderán estas necesidades.

Ante la aprobación del préstamo en el Cabildo, Ortiz Zorrilla adelantó que la fracción del PT se mantendrá vigilante sobre el uso de los recursos. En caso de detectar irregularidades, advirtió que recurrirán a las instancias correspondientes para exigir transparencia y el correcto manejo de los fondos.