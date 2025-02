Pide Canaco Madero ir contra farderos que “atacan” en zona comercial

Temas como el sumarse a las gestiones ante el IMSS y el ISSSTE para una mayor atención para la ciudadanía de Francisco I. Madero así como el ataque a las llamadas “farderas”, se abordaron en la primer reunión que sostuvieran integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y el presidente municipal, Félix Ramírez Hernández.

El encuentro se celebró el pasado martes en las instalaciones de la Canaco Madero, en donde los empresarios no solo presentaron los problemas o áreas de oportunidad que tiene el municipio, sino que también presentaron sus propuestas para atenderlos.

Perla Aguilera Bañuelos, presidenta de la Cámara, dijo que en este primer encuentro también se refrendó el compromiso de trabajar en conjunto para lograr mejores resultados por el bien del municipio.

“De los temas que estuvimos viendo por ahí bueno pues primeramente es el tema de salud, ya que dada la población qué tenemos pues resultan insuficientes los centros de atención a la salud como este como es el IMSS y como es el ISSSTE, como Cámara de Comercio tenemos más de 2 años haciendo algunas gestiones ante el IMSS y el ISSSTE, entonces hicimos la propuesta de poderlas continuar en conjunto para tener mejores resultados”, compartió Aguilera.

Otro es el tema de seguridad, en el que se pidió mantener los rondines sobre todo en la zona comercial, a fin de atacar el problema del farderismo, que si bien dijo no ha ido en aumento, se ha mantenido por años en la ciudad. Y es que aseguró que se trata de personas que no son de Madero, en su mayoría, las que se dedican a delinquir, no solo en este municipio, sino en los de los alrededores.

Y es que de acuerdo con la presidenta de la Cámara, este problema sigue siendo un “dolor de cabeza” para los comerciantes. “Sí queremos que se pueda eliminar, porque son gente que viene de fuera que aprovechan, tienen la oportunidad para hacer su maniobra y se van. La mayoría no son de Madero y en cada municipio hacen su aparición para hacer de lo suyo”.