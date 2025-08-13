Pide alcalde de Torreón reforzar revisiones hacia personal de seguridad de los antros

El alcalde Román Alberto Cepeda González pidió reforzar las revisiones hacia el personal de seguridad de los antros, y establecer contacto con los propietarios de estos negocios para que la contratación de dichos empleados se haga conforme a los reglamentos.

Durante la trigésima reunión semanal de seguridad, el edil recalcó la necesidad de tener un mayor control en ese tema, para que quienes asistan a dichos lugares lo hagan en condiciones seguras.

Román Alberto Cepeda también agradeció a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno por su coordinación durante el evento Coahuila 1000, y destacó que gracias a las estrategias implementadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se pueden llevar a cabo este tipo de competencias deportivas y turísticas.

Asimismo, pidió a las corporaciones mantener la coordinación y el trabajo para los eventos deportivos que se llevan a cabo en la ciudad como son los juegos de playoffs.

