Pese a cancelación del apoyo del DIF al Centro de Integración Juvenil, no se detiene el trabajo

Pese a que julio del 2024 se le notificó al Centro de Integración Juvenil la cancelación del apoyo que recibían por parte del DIF Torreón, el cual se utilizaba para cubrir gastos de operatividad, siguen coordinándose con distintas áreas municipales para llevar a cabo campañas de prevención y de capacitación al personal municipal, lo anterior lo dijo la directora del citado centro, Cecilia Martínez López.

Como se recordará el organismo municipal, tiene un Padrón de Organismos de la Sociedad Civil, por lo que destinan un presupuesto para apoyar a las organizaciones y en el caso del CIJ se les entregaban 9 mil 200 pesos mensuales. No obstante las actividades no se han detenido.

“Nosotros participamos con Justicia Cívica, nos canalizan a través de los tamizajes que hacen ellos, nos canalizan pacientes. Tenemos estos últimos dos años a raíz de que se va certificando el Tribunal de Justicia. Trabajamos con ellos, recibimos trabajadores de las dependencias municipales como pacientes. Las referencias que nos hacen pues todo el Departamento de Salud Mental del DIF que nos hacen para atenderlos también aquí lo recibimos. El último mes de noviembre y diciembre estuvimos capacitando al personal en materia de prevención y tratamiento de consumo de drogas”.

Martínez López, dijo que, en el Centro de Integración Juvenil no solo atiende al municipio de Torreón, se trabaja con organismos y escuelas de San Pedro, de Viesca, Francisco I. Madero y Matamoros y por ejemplo en el 2024 cerraron con 1, 685 personas que se encuentran en tratamiento, de los cuales 780 son paciente nuevos, pero se atendió a más de 12 mil personas, la mayoría menores de edad en las actividades preventivas, por lo que reiteró que el trabajo no ha parado;

“ Independientemente de no recibir ya ese recurso, nos tardamos más, batallamos más, pero no hemos dejado de trabajar”, recalcó.

Sobre cómo les impacta el dejar de recibir el apoyo mensual que les otorgaba el DIF, dijo que era un recurso fijo que se recibía y se destinaba para cubrir gastos como; combustible para el traslado de los voluntarios que realizan el trabajo de campo, mantenimiento e insumos de las oficinas (desde artículos de limpieza, papelería para oficina o pintura e impermeabilización del edificio), ya que diariamente se atiende a unas 100 usuarios ya que, incluso se cuenta con el sistema de Telebachillerato.

“Ese recurso siempre ha sido un sostén importante, no nada más para Centros de Integración, para todas las OSC’s (Organizaciones de la Sociedad Civil) que lo reciben, lo valoramos mucho, por que hay una red muy bonita de trabajo, de capacitaciones mensuales, también nos reunimos, donde el mismo DIF también ofrece apoyo, las OSC’s somos la parte representante de la ciudadanía, tenemos un compromiso, digamos muy puntual y mayor y en nuestro caso para atender problemas de drogadicción y salud mental”.

Sobre la posibilidad de solventar las “irregularidades” en las que el Centro de Integración Juvenil incurrió, la directora del organismo manifestó que, en todos estos meses desafortunadamente no se ha podido concretar una reunión, además de que está por terminar enero y es justamente en este mes cuando se deberían de presentar la documentación y probablemente se manejan ciertos tiempos para volver registrarse en el Padrón de Organismos de la Sociedad Civil y les reactiven el apoyo, ya que otro problema que tienen y que fue justamente uno de los requisitos que se les dijo que incumplieron es que al tratarse de un organismo nacional no hay una representación legal a nivel local para emitir alguna documentación, solo se cuenta con un patronato, pero sus facultades son limitadas.

“En el marco de que no hayamos nosotros podido tener aún un diálogo, pues no nos vamos a registrar hasta que no podamos tener un acercamiento y una clarificación, porque se nos canceló el recurso, por que somos la única OSC que no tenemos aquí localmente la representación legal, pues vamos a tener dificultad, pero seguimos recibiendo a la ciudadanía y seguimos prestando atención”.

ARGUMENTO DE LA ELIMINACIÓN DEL PADRÓN

Sobre el argumento que el DIF les dio para suspender el recurso, entre ellas el incumplir con la comprobación de gastos, entrega del recibo fiscal fuera de tiempo así como en la participación en “otros eventos”, la presidente del Centro de Integración Juvenil, dijo que no se incumplió con la entrega de ningún documento, tal vez si había una cuestión de fechas, pues por ejemplo al ser un organismo a nivel nacional y cada fin de mes se debían cumplir con la entrega de oficios o deducibles de impuestos, se tardaban un poco en enviarlos, sobre todo cuando se “atravesaba” el fin de semana, por lo que para cuando se entregaban ya había “brincado” el siguiente mes y en cuanto a las actividades en las que les pedían participar, en algunas de ellas se requería la asistencia de los pacientes, aclaró que no hay una población interna en el centro ya que no funcionan igual que un anexo, aunado a que por las actividades de campo que realizan los voluntarios, en la medida de posible acudía a las actividades que lleva a cabo el organismo asistencial.