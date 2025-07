Personal del IMSS Torreón denuncia trabas para ir a Congreso a exponer régimen anterior de jubilaciones

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón que integran el Movimiento “Recuperemos el régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) denunciaron públicamente trabas para registrarse en el proceso electoral para elegir a las y los delegados que representarán a Coahuila en el LXIV Congreso Nacional Ordinario y el XXVI Congreso Nacional Extraordinario convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El personal de salud, adscrito a clínicas como el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 es participar en dichos eventos para exponer a nivel nacional la problemática que enfrentan actualmente en términos de jubilaciones y pensiones y buscar recuperar el régimen anterior.

El régimen actual surgió a partir del 16 de octubre de 2004 y les obliga a jubilarse a los 60 años, exige 35 años de servicio para hombres y 34 años para mujeres, con una cuantía equivalente al 100 por ciento del salario base, conforme al artículo 5 del RJP. Con este régimen, la base trabajadora asegura que se ve afectada su salud física y mental aunado a que afecta la calidad de atención médica.

En este sentido, quieren llegar al Congreso Nacional para exponer lo que consideran una demanda legítima y la cual consiste en restablecer el sistema de reparto, eliminar el requisito de la edad, mejorar la atención médica y no más recortes al salario de la base trabajadora. El régimen anterior, estuvo vigente a partir del 16 de marzo de 1988, basado en los artículos 9 y 20 del CCT, estableciendo que las mujeres se jubilarían con 27 años y los hombres con 28 años de servicio.

Karina del Río, una de las trabajadoras iniciadoras de este movimiento, denunció este miércoles que ella y otros profesionales de la salud, acudieron a registrarse para participar el proceso electoral pero que no les permitieron registrarse porque supuestamente hay indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional de verificar que las y los candidatos tengan mínimo tres años de antigüedad en la unidad de adscripción. Sin embargo, esto último no viene estipulado en la convocatoria. Lo único que dice es que las y los trabajadores de base deben contar con antigüedad efectiva no menor de cinco años.

“Todos los compañeros cumplimos con los requisitos y esa es nuestra inconformidad porque no nos dejan registrarnos. También se nos está pidiendo la cédula de afiliación al Sindicato, todos la tenemos, no la tenemos actualizada y se supone que en la plataforma se debe de actualizar y pues es una de las cosas que nos está retrasando”, apuntó. La médica pediatra atribuyó lo anterior al movimiento que impulsaron y que ya creció a nivel nacional.

“Nos están poniendo muchas trabas por eso, porque no quieren que lleguemos al Congreso Nacional, ya que nosotros vamos a exponer nuestra problemática, de que queremos que nos regresen al régimen de jubilaciones y pensiones, esas fechas son muy importantes porque se hace la revisión del contrato colectivo. Nosotros no estamos en contra de nuestro Sindicato ni queremos formar otro Sindicato, simplemente nosotros queremos que nos apoyen”, afirmó.

Agregó que hay una planilla que el doctor Anastacio Gómez Moreno, secretario general de la Sección XII de Coahuila envió para que se registraran y asistieran al Congreso, aunado a que llegaron personas provenientes de Piedras Negras. “Que no tienen que estar aquí pero fueron las personas que llevaron la campaña del doctor Anastacio y que era para que retrasaran el movimiento de nosotros, lo que queremos es que respeten nuestros derechos. En las planillas que son para delegados seccionales ahí sí les piden los tres años de antigüedad en la unidad pero en los congresistas no nos lo especifica así”, explicó.

Los congresos se desarrollarán el 2 y 3 de septiembre del año en curso en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco. De la Sección XII de Coahuila, serán 47 delegados que serán electos en las jornadas electorales que se llevarán a cabo el 19 de agosto de 2025. El registro de las planillas finaliza este jueves 24 de julio a las 17:00 horas y según los trabajadores, en caso de que no les permitan el registro, buscarán otras alternativas para exponer sus inquietudes, asegurando que no quieren pelear, sino que están pidiendo lo que consideran que es justo. Este día, volvieron a intentar registrarse en las instalaciones del Sindicato local, con sede en Torreón, pero sin éxito.

A nivel nacional, el Movimiento para la derogación del convenio 2005-2007 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones que de inicio fue impulsado por Karina del Río y el enfermero Luis Reynoso Herrera ha recabado casi 200 mil firmas de trabajadores del Seguro Social que están a favor de que se envíe la petición al Sindicato Nacional y por ende, a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Finalmente, el movimiento aprovechó para invitar a la base trabajadora a denunciar cuando haya represalias por el simple hecho de manifestar su apoyo a este tema.