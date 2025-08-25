Personal del IMSS de La Laguna marcha en CDMX por régimen de Jubilaciones y Pensiones

El movimiento “Recuperemos el régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP)” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza este lunes una marcha pacífica en la Ciudad de México en la que se busca la recuperación del régimen anterior de jubilaciones y pensiones. Consiste en restablecer el sistema de reparto, eliminar el requisito de la edad, mejorar la atención médica y no más recortes al salario de la base trabajadora. El régimen anterior, estuvo vigente a partir del 16 de marzo de 1988, basado en los artículos 9 y 20 del CCT, estableciendo que las mujeres se jubilarían con 27 años y los hombres con 28 años de servicio.

El régimen actual les obliga a jubilarse a los 60 años, exige 35 años de servicio para hombres y 34 años para mujeres, con una cuantía equivalente al 100 por ciento del salario base, conforme al artículo 5 del RJP. Con este régimen, la base trabajadora asegura que se ve afectada su salud física y mental aunado a que afecta la calidad de atención médica.

El movimiento RJP surgió en Torreón por parte de trabajadores del Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 del IMSS y a la marcha, se han unido trabajadores de distintos estados de la República Mexicana. El punto de reunión fue el Monumento a la Revolución con rumbo a la plancha del Zócalo capitalino.

A esta marcha, acudieron trabajadores del Seguro Social de La Laguna de Coahuila y Durango.

Recientemente, Karina del Río, trabajadora de la clínica No. 16 del IMSS de Torreón e iniciadora del movimiento RJP, hizo público un presunto atentado de una compañera del estado de Jalisco y agregó que han buscado el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) pero dijo “ustedes saquen sus conclusiones”.

Mencionó que la represión contra el RJP ya no se da solo en Coahuila sino en todo el país, además de pedir el apoyo del personal de salud para que el tema llegue a oídos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Comentó que están luchando por algo justo e hizo un llamado a la sociedad pues están luchando por las pensiones y jubilaciones así como por mejorar el servicio que se brinda en el Instituto Mexicano del Seguro Social a la derechohabiencia.