Personal del Ejército detiene a narcomenudistas en Lerdo y Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

En distintos hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron dos sujetos con droga en la Región Laguna de Durango, uno de ellos llevaba consigo más de 130 dosis.

Lo anterior fue dado a conocer por fuentes de la Vicefiscalía General del Estado.

En el ejido Los Ángeles de ciudad Lerdo, se logró la detención de un individuo identificado como Jaime “N” de 26 años de edad.

A dicha persona fueron asegurados 61 envoltorios con polvo blanco al parecer cocaína, 63 con una substancia granulada con las características del cristal, siete más con hierba verde y seca con las características de la Marihuana y una bolsa con tres cigarros de la citada substancia.

Por otra parte, en la colonia 21 de Marzo del municipio de Gómez Palacio se logró la captura de un masculino de nombre José Roberto “N” de 44 años.


Dicho sujeto llevaba ocultos entre sus ropas siete envoltorios con cristal, cuatro con aparente cocaína, seis más con marihuana y una bolsa con cigarros del narcótico mencionado.


Las detenciones se llevaron a cabo durante el pasado domingo dentro de los recorridos de protección y vigilancia que realiza la citada corporación en la región.


Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones del la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.


En las próximas horas serán puestos a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE).


La instancia en mención se encargará de realizar la investigación correspondiente y de definir su situación jurídica en las próximas horas.


Los narcóticos asegurados forman parte de la investigación, por lo que serán almacenados de manera temporal y posteriormente se procederá a su destrucción.


               
               


               

               
               

               
               
               
