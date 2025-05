Persisten las investigaciones por la desaparición de Pablo Jared

La carpeta de investigación por la desaparición de Pablo Jared Vallejo Adame, ocurrida el 30 de julio, continúa abierta.

Sin embargo, las labores de búsqueda en el área donde fue localizada la camioneta en la que se dirigía a Químicas del Rey se han dado por concluidas. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Durango permanece atenta ante la posibilidad de nuevos indicios en otras zonas para activar un nuevo operativo.

Carlos Burciaga Rosales, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Durango, informó que hace algunas semanas se llevó a cabo una reunión virtual con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Búsqueda, así como con las Fiscalías Generales de los estados de Durango y Coahuila. También estuvieron presentes integrantes de la Comisión de Búsqueda de Coahuila.

Durante este encuentro participaron familiares de Pablo Jared, a quienes se les brindó información detallada sobre los operativos realizados, los peritajes efectuados y se atendieron las inquietudes que expresaron.

“Nosotros estamos siempre listos, con la disposición de actuar de inmediato si se requiere realizar un nuevo operativo. No hemos dejado de buscar, pero es importante señalar que estas acciones no se pueden hacer sin indicios claros; no se trata solo de salir al campo sin elementos que orienten la búsqueda”, explicó Burciaga.