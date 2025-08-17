Persiste caos en sector oriente de Torreón

El sector oriente de Torreón es uno de los más descuidados en cuanto a orden y limpieza. Así se puede observar en estas y otras imágenes publicadas anteriormente por este medio de comunicación.

La escasa cultura ciudadana aunada a la falta de atención de las autoridades, provocan que el sector luzca en el descuido total, con baldíos usados como tiraderos de todo tipo de desechos, suciedad en las calles y espacios públicos deteriorados.

Durante un recorrido se pudo observar un tiradero de ropa y cajas en una de las vialidades más céntricas. Cerca de una escuela pública, un pozo sin tapa ni señalamientos adecuados. Montones de basura en terrenos baldíos, además de espacios públicos vandalizados y deteriorados, carentes del mantenimiento adecuado.

Una imagen de desorden y caos que afecta a la ciudad y a la calidad de vida de los habitantes.