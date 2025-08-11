Choque de patrulla tras presunta balacera en Gómez Palacio

La tarde de este lunes, sujetos abordo de una motocicleta dispararon contra un domicilio en la colonia Hamburgo de Gómez Palacio, también se registró el choque de una patrulla aunque no se confirmó que dicho evento este relacionado con los hechos.

Cerca de las 17:00 se activo el código rojo luego de múltiples reportes al número de emergencia 911 sobre detonaciones de arma de fuego en el citado sector habitacional.

De inmediato, se generó la movilización de distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, se montaron operativos en calles aledañas aunque no se confirmo alguna detención alguna relacionada con los hechos.

En la colonia 5 de mayo, en el cruce de la avenida México 91 y la Calle México 90, una patrulla de la policía estatal de Durango se impactó contra una camioneta particular y el chofer de la unidad oficial resultó lesionado, por lo que fue trasladado al hospital del ISSSTE para su atención médica.

Respecto al percance vial, se informó que los oficiales se dirigían a atender un auxilio. Asimismo, se solicitó precisar si dicho incidente está relacionado con los hechos ocurridos en la colonia Hamburgo.

Más tarde, fuentes de la vicefiscalía región laguna indicaron que no hubo lesionados tras los disparos a la finca, solo daño materiales.

Se implementó un operativo de seguridad en las entradas y salidas del municipio de Gómez Palacio, en el vado del Río Nazas se instalaron elementos del Grupo de Reacción Torreón de la Guardia Nacional y del Ejercito mexicano, además, de la fuerza metropolitana.

Ya se abrió un expediente al respecto y se inició con las primeras investigaciones sobre el caso.