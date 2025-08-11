Policiaca Gómez Palacio Saltillo Fallecimientos Accidentes viales Policiaca

Gómez Palacio

Choque de patrulla tras presunta balacera en Gómez Palacio

Trascendió que el accidente se derivó de una persecución que dio inicio en el municipio de Lerdo

Choque de patrulla tras presunta balacera en Gómez Palacio

Choque de patrulla tras presunta balacera en Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este lunes, sujetos abordo de una motocicleta dispararon contra un domicilio en la colonia Hamburgo de Gómez Palacio, también se registró el choque de una patrulla aunque no se confirmó que dicho evento este relacionado con los hechos.

Cerca de las 17:00 se activo el código rojo luego de múltiples reportes al número de emergencia 911 sobre detonaciones de arma de fuego en el citado sector habitacional.

De inmediato, se generó la movilización de distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, se montaron operativos en calles aledañas aunque no se confirmo alguna detención alguna relacionada con los hechos.

En la colonia 5 de mayo, en el cruce de la avenida México 91 y la Calle México 90, una patrulla de la policía estatal de Durango se impactó contra una camioneta particular y el chofer de la unidad oficial resultó lesionado, por lo que fue trasladado al hospital del ISSSTE para su atención médica.


Respecto al percance vial, se informó que los oficiales se dirigían a atender un auxilio. Asimismo, se solicitó precisar si dicho incidente está relacionado con los hechos ocurridos en la colonia Hamburgo.


Más tarde, fuentes de la vicefiscalía región laguna indicaron que no hubo lesionados tras los disparos a la finca, solo daño materiales.




Se implementó un operativo de seguridad en las entradas y salidas del municipio de Gómez Palacio, en el vado del Río Nazas se instalaron elementos del Grupo de Reacción Torreón de la Guardia Nacional y del Ejercito mexicano, además, de la fuerza metropolitana.


Ya se abrió un expediente al respecto y se inició con las primeras investigaciones sobre el caso.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Choque de patrulla tras presunta balacera en Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405669

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx