Perro K-9 'Noa' detecta droga en paquetería de Torreón

Elementos de la Unidad Canina (K9) del Mando Coordinado Policial de Torreón aseguraron un paquete que contenía presuntos narcóticos, durante un operativo de prevención y vigilancia realizado en un negocio de paquetería ubicado en la calle 38 número 503 Sur, de la zona centro.

Lo anterior en hechos ocurridos la mañana de este jueves, cuando los oficiales, en compañía del can de Seguridad Pública “Noa”, efectuaban una inspección preventiva en las áreas de recepción, almacenamiento y salida de paquetes, con el acompañamiento del encargado de operaciones del establecimiento.

Durante la revisión en el almacén, “Noa” mostró señales de alerta al olfatear una bolsa plástica amarilla con etiqueta blanca, procedente del estado de Hidalgo y con destino a esta ciudad de Torreón. Al inspeccionarla, se localizaron dos paquetes sellados al calor con dos vaporizadores cada uno, marca WAVVY. Dos paquetes de plástico negro con la leyenda “FC”, cuyo interior contenía hierba verde y seca con características similares a la marihuana. Un paquete con cierre hermético amarillo con la leyenda “Indoor”, marca Don Muick, también con hierba verde y seca similar a la marihuana.

El contenido tenía un peso aproximado de 100 gramos de hierba y cuatro vaporizadores con THC, con un valor estimado de 7 mil pesos mexicanos. El aseguramiento fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público del Centro de Operación Estratégica para las investigaciones correspondientes.