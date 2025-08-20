Pequeña lucha por sobrevivir luego de que la motocicleta en la que viajaba fuera impactada por un vehículo

Entre la vida y la muerte se debate una pequeña de siete años de edad identificada como María Daniela, que viajaba como pasajera en una motocicleta que fue vestida por un vehículo.

El accidente se registró la mañana del miércoles en la calzada Manuel Gómez Morín y calle Turín, del fraccionamiento Torreón Residencial, de Torreón.

La probable responsable del percance vial y que se encuentra a disposición de la gente del Ministerio Público, se identificó ante las autoridades como María del Carmen de 69 años de edad, conductora de un vehículo de la marca Nissan línea Altima en color gris de los 2009, en tanto que la motocicleta de la marca Italika D-150 modelo 2022 en color negro, en la que viajaba la menor de edad, era manejada por Zenaida de 35 años de edad.

De acuerdo con el informe de los agentes de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, la conductora del vehículo Nissan se desplazaba por la calzada Manuel Gómez Morín, en dirección de oriente a poniente y al llegar la intersección con la calle Turín impactó la motocicleta que transitaba por dicha calle con dirección de norte a sur, tras el impacto, tanto la madre de familia como la menor salieron proyectadas de la unidad, cayendo sobre el cristal de parabrisas del auto, para después, Zenaida, impactarse contra un poste metálico que se ubica en la esquina de dicha calles en tanto que la motocicleta salió proyectada alrededor de 50 metros hasta terminar atravesada en la calle.

Hasta el lugar del accidente acudieron a agentes de Tránsito y Vialidad, quienes abanderaron el área, así como paramédicos de Cruz Verde y Cruz Roja, los cuales prestaron atención médica a la mujer y a la menor en el lugar para después trasladarlas al área de urgencias de la Clínica número 16 del IMSS, donde quedó la madre de familia, bajo resguardo de las autoridades, en tanto se deslinda la responsabilidad.

Asimismo, la conductora del vehículo Nissan fue asegurada en el lugar del accidente por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y puesta a disposición de la gente investigador del Ministerio Público encargado del caso.

Cabe señalar que el personal médico del hospital señaló que el estado de salud de la menor de siete años es grave, por lo que hasta el momento se encuentra hospitalizada bajo un estado de salud reservado.

Finalmente tanto el vehículo como la motocicleta fueron retiradas de la vialidad con apoyo de una grúa y depositada en las instalaciones del corralón oficial, donde permanecerán bajo resguardo hasta que concluya la investigación y quien resulte responsable cumpla con el pago de los daños materiales causados estimados en 55 mil pesos, así como las multas impuestas.