Talento lagunero

Pequeña cantante lagunera lanza su tema 'Agüita de coco'

Romiyei lanzó el tema Agüita de coco, cuyo video grabó en las Dunas de Bilbao

ROMIYEI / Actriz y cantante (CORTESÍA)

ROMIYEI / Actriz y cantante (CORTESÍA)

ALDO MAGALLANES.-

El talento lagunero siempre brilla con todo su esplendor.

Romiyei, es una pequeña lagunera que ha comenzado a destacar en la música y la actuación.

Tras ser parte de la obra Un Cuento de Navidad que se presentó en 2023 y 2024 con Adal Ramones en CDMX y otras ciudades y de lanzar el tema Deseo lograr alcanzar, ella ha dado a conocer otra melodía.

Se trata de Agüita de coco, que ya se encuentra en todas las plataformas. La niña habló con El Siglo de Torreón de esta nueva aventura. "Me siento muy feliz porque es una canción que salió deseando estar ya de vacaciones y disfrutar de lo que más me gusta de ellas. Quiero que todos los niños se diviertan con la melodía como yo la disfruto", manifestó.

Bastante entusiasmada, Romiyei compartió a este diario de qué manera nació la rola.


"La escribí junto con unas muy talentosas mujeres que admiro mucho y son Emilia Vega, Ana Sofi W y Neela, así como amigos como 'Pachi' y Pepe, quienes le dieron ritmo a la canción en producción", resaltó. El video de Agüita de coco, de igual manera, ya se ubica en YouTube, en donde ha recibido muy buenos comentarios. Además, muestra uno de los escenarios más maravillosos de nuestra región: Las Dunas de Bilbao.


"Les platico que lo hicimos en las Dunas de Bilbao y fue muy divertido todo el proceso. Llegué a sentir que estaba en la playa. Me acompañaron personas muy bonitas, lo que ayudó a que todo saliera de maravilla".


CORAZÓN CONTENTO


Por otro lado, Romiyei anunció que se encuentra con el corazón contento, ya que ha llegado a su vida otra gran oportunidad.


"Ya puedo dar a conocer que voy a abrir los conciertos que dará Ana Sofi W en CDMX, Monterrey y Guadalajara en los próximos días. Es su primer tour en vivo y se llama Ahora resulta. Por mi parte, voy a cantar Agüita de coco, Deseo lograr alcanzar y otros temas que voy a lanzar muy prontito".


ROMIYEI / Actriz y cantante (CORTESÍA)
ROMIYEI / Actriz y cantante (CORTESÍA)


En la amena charla, Romiyei se sinceró y admitió que la música empieza a marcar su vida.


"Me encanta todo lo que está ocurriendo. Considero que es el inicio de algo muy bonito. Espero que mis canciones conecten con el público. Se vienen más sorpresas para que estén atentos".


La cantante expresó que hay varios artistas que considera esenciales de acuerdo a sus gustos y que de alguna manera se encuentran influyendo en el proyecto.


"Admiro a muchas personas, pero algunas de mis inspiraciones en este nuevo proyecto musical son: Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Rihanna, Billie Eilish y, por último, Lady Gaga".


Para concluir, Romiyei envió un mensaje a los laguneros y personas de todos lados.


"Que me den la oportunidad y escuchen mi música, porque la hago con todo mi corazón, y a los que ya escucharon y les agradó mi propuesta, les agradezco el apoyo. Los quiero mucho", mencionó.



               
               


               

               
               

               
               
               
ROMIYEI / Actriz y cantante (CORTESÍA)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
ID: 2405542

      


elsiglo.mx