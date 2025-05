Pepe Mujica: las frases que destacaron a un gran estoico

El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, falleció este martes 13 de mayo de 2025, a los 89 años, a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de esófago que le fue diagnosticado en 2024.

Mujica, quien también fue agricultor de oficio, es recordado por su forma de vida sencilla y por recorrer su país a bordo de un Volkswagen Tipo 1, conocido popularmente como escarabajo o "vocho". Su estilo austero, incluso durante su mandato presidencial, le ganó admiración tanto a nivel nacional como internacional.

Además de su legado político, Mujica fue célebre por sus discursos intensos y reflexivos, muchos de los cuales trascendieron fronteras. A continuación, algunas de sus frases más recordadas:

“Como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer porque si no crece es una tragedia inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo - o tú - no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad”. — Conciencia Sur: el mundo según Pepe Mujica, Deutsche Welle.