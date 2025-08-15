Espectáculos Taylor Swift COLUMNAS Famosos La Casa de los Famosos México Christian Nodal

Pepe Aguilar responde al hate tras entrevista polémica de Nodal

EL UNIVERSAL

Pepe Aguilar calificó de "argüenderos" y de "hijos de la fregada" a la gente que lo atacó mientras hacía un En Vivo en sus redes sociales para hablar de los conciertos que ofrecerá en Los Ángeles, varias personas le lanzaron comentarios sobre su hija Ángela Aguilar y lo cuestionaron acerca de la entrevista que su yerno Christian Nodal le dio a Adela Micha, en la que habla de su vida personal.

Pepe, quien esta noche ofrecerá junto a sus hijos Ángela y Leonardo, un concierto por primera vez en Hollywood Bowl, en Los Ángeles, respondió con humor y muy a su estilo a los llamados "haters", personas que a través de comentarios negativos y críticas atacan a las personas.

El cantante de 57 años leyó en voz alta algunos comentarios, se rio y respondió:

"Que Dios los bendiga, sean felices".

Después aseguró que no le interesaban los ataques y las críticas de la gente anónima.



"Como si realmente me importara, me pudiera importar alguien anónimo".




El heredero de Antonio Aguilar se lanzó contra los usuarios que le tiraban odio y críticas:




"Para eso hago estos y no para los pinches haters gachos, culebras, ódienme más", expresó.




Ante los cuestionamientos sobre si había visto la entrevista que Adela Micha le hizo a su yerno, dijo que no, y con sarcasmo regresó la pregunta:


"No, ¿tú si?".


Pepe admitió que le caen gordo los bullies, es decir, las personas que se burlan de los demás, ese sentimiento tiene que ver con cómo vivió en su pasado esta situación.




"Yo cuando estaba chiquito me bulleaban en la escuela y es lo más pinche chafa que hay en la vida, méndigos bullies chafas", reiteró.




Reconoció que por lo menos en sus tempos los bullies daban la cara, y ahora se esconden y protegen en el anonimato.


"Si tienes tu nivel de dopamina en el escritorio que te den un like en tu comentario te hace sentir chido, más pena me das, que Dios te bendiga", dijo.


Pepe Aguilar disfruta con Ángela y Nodal


Christian Nodal prefirió no contar cuál fue la primera reacción de su suegro Pepe Aguilar cuando le contaron él y su hija Ángela, que se habían casado "en secreto" en una ceremonia espiritual en Roma.


Lo que sí admitió Nodal es que estuvo denso, pues cuando habló con él no era Pepe el cantante, sino Pepe padre de su esposa; aunque ya ha pasado más de un año desde aquel momento, la polémica volvió a poner el tema en el centro, sin embargo, el mismo Pepe Aguilar ha dicho que considera a Christian como una parte de la familia.


Públicamente ha dicho que lo admira y ahora lo quiere como esposo de su hija; en redes, compartió una foto en la que aparece cargando a su perrito "El Gordo", y lo acompañan Ángela y Christian, quienes desde que hicieron pública su relación, no se sueltan, pues en cada oportunidad se acompañan para estar juntos, algo que a Nodal le encanta.


               
               


               

               
               

               
               
               
