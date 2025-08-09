Pentágono combatirá cárteles

Nacional Austeridad Violencia Tamaulipas Andy López TORMENTA TROPICAL IVO Claudia Pavlovich

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió enviar tropas contra los cárteles del narcotráfico en América Latina para "proteger" a su país, una maniobra que supondría ir un paso más allá en la guerra contra el fentanilo.

"América Latina tiene muchos cárteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años", respondió a los periodistas en la Casa Blanca después de que le preguntaran sobre este posible movimiento.

El mandatario reconoció que "libran un juego difícil" aunque justificó que lo hace por su país. Sin embargo, no dio más detalles del operativo.

El republicano fue interrogado horas después de que The New York Times publicara en exclusiva que ya habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles, de acuerdo con fuentes familiarizadas.

De este modo, las fuerzas estadounidenses ya estarían elaborando los primeros planes y contarían con un instrumento legal para realizar ataques militares directos y unilaterales en territorio extranjero contra los cárteles.


Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario busca luchar contra el tráfico del fentanilo en EUA, que, a su juicio, es producido principalmente por los cárteles mexicanos con productos chinos.


Como respuesta al impacto de esta droga en su país, que provoca un gran número de muertes, el estadounidense designó en febrero como terroristas a los seis principales cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.


En julio pasado, agregó en la lista al Cártel de los Soles, que según Washington estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que niega Caracas.


REACCIÓN DE SHEINBAUM SOBRE ORDEN DE TRUMP


La presidenta Claudia Sheinbaum, insistió en que EUA no va a "invadir" territorio mexicano con militares, luego de que, según el New York Times, el mandatario estadounidense, Donald Trump, firmara una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles.


"Estados Unidos no va a venir a México con los militares, cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado", manifestó.


Sheinbaum precisó que esta supuesta orden "no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país (...) Es al interior de Estados Unidos".


De acuerdo con el diario neoyorquino, la orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los cárteles.


               
               


               

               
               

               
               
               
