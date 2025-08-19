Torreón Contaminación Wrangler Profeco Simas Torreón

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Perdiste tu día de registro? Así puedes inscribirte

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de agosto sin importar la letra de tu apellido

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Perdiste tu día de registro? Así puedes inscribirte

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Perdiste tu día de registro? Así puedes inscribirte

EL SIGLO

Si perdiste tu turno de registro a la Pensión Mujeres Bienestar, todavía tienes la opción de acudir a los módulos del programa, disponibles todos los sábados de agosto de 10:00 a 16:00 horas. Las últimas fechas para realizar el trámite son el 23 y 30 de agosto, y no importa la inicial de tu primer apellido.

Módulo en Torreón, Coahuila

  • Ubicación: Calle Galena, Zona Centro
  • Tipo de lugar: Centro Integrador
  • Referencia: Palacio Federal
    • 

  • Código Postal: 27000
    • 



Aquí puedes localizar otros módulos cercanos a tu domicilio: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.


Requisitos para el registro


    

  • Identificación oficial vigente
    • 

  • Acta de nacimiento
    • 

  • CURP
    • 

  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)
    • 

  • Teléfono de contacto
    • 

  • Formato Bienestar
    • 



Quiénes pueden registrarse


Dirigido a mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad económica o social, que no reciban otra pensión de seguridad social (IMSS o ISSSTE). Se prioriza a mujeres indígenas, afromexicanas y residentes de zonas de alta marginación.


Registro entre semana


El registro continúa activo hasta el 30 de agosto, según la primera letra del apellido paterno:


    

  • A, B, C – Lunes 18, 25
    • 

  • D, E, F, G, H – Martes 19, 26
    • 

  • I, J, K, L, M – Miércoles 20, 27
    • 

  • N, Ñ, O, P, Q, R – Jueves 21, 28
    • 

  • S, T, U, V, W, X, Y, Z – Viernes 22, 29
    • 



El apoyo económico


Las beneficiarias recibirán 3 mil pesos bimestrales directamente en su Tarjeta del Bienestar.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Pensión Mujeres Bienestar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Pensión Mujeres Bienestar: ¿Perdiste tu día de registro? Así puedes inscribirte


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407590

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx