Pensión Mujeres Bienestar: ¿Perdiste tu día de registro? Así puedes inscribirte
Si perdiste tu turno de registro a la Pensión Mujeres Bienestar, todavía tienes la opción de acudir a los módulos del programa, disponibles todos los sábados de agosto de 10:00 a 16:00 horas. Las últimas fechas para realizar el trámite son el 23 y 30 de agosto, y no importa la inicial de tu primer apellido.
Módulo en Torreón, Coahuila
- Ubicación: Calle Galena, Zona Centro
- Tipo de lugar: Centro Integrador
Aquí puedes localizar otros módulos cercanos a tu domicilio: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.
Requisitos para el registro
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)
- Teléfono de contacto
- Formato Bienestar
Quiénes pueden registrarse
Dirigido a mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad económica o social, que no reciban otra pensión de seguridad social (IMSS o ISSSTE). Se prioriza a mujeres indígenas, afromexicanas y residentes de zonas de alta marginación.
Registro entre semana
El registro continúa activo hasta el 30 de agosto, según la primera letra del apellido paterno:
- A, B, C – Lunes 18, 25
- D, E, F, G, H – Martes 19, 26
- I, J, K, L, M – Miércoles 20, 27
- N, Ñ, O, P, Q, R – Jueves 21, 28
- S, T, U, V, W, X, Y, Z – Viernes 22, 29
El apoyo económico
Las beneficiarias recibirán 3 mil pesos bimestrales directamente en su Tarjeta del Bienestar.