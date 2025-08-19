Pensión Mujeres Bienestar: ¿Perdiste tu día de registro? Así puedes inscribirte

Si perdiste tu turno de registro a la Pensión Mujeres Bienestar, todavía tienes la opción de acudir a los módulos del programa, disponibles todos los sábados de agosto de 10:00 a 16:00 horas. Las últimas fechas para realizar el trámite son el 23 y 30 de agosto, y no importa la inicial de tu primer apellido.

Módulo en Torreón, Coahuila

Ubicación: Calle Galena, Zona Centro

Calle Galena, Zona Centro Tipo de lugar: Centro Integrador

Referencia: Palacio Federal

Código Postal: 27000

Aquí puedes localizar otros módulos cercanos a tu domicilio: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.

Requisitos para el registro

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Teléfono de contacto

Formato Bienestar

Quiénes pueden registrarse

Dirigido a mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad económica o social, que no reciban otra pensión de seguridad social (IMSS o ISSSTE). Se prioriza a mujeres indígenas, afromexicanas y residentes de zonas de alta marginación.

Registro entre semana

El registro continúa activo hasta el 30 de agosto, según la primera letra del apellido paterno:

A, B, C – Lunes 18, 25

– Lunes 18, 25 D, E, F, G, H – Martes 19, 26

– Martes 19, 26 I, J, K, L, M – Miércoles 20, 27

– Miércoles 20, 27 N, Ñ, O, P, Q, R – Jueves 21, 28

– Jueves 21, 28 S, T, U, V, W, X, Y, Z – Viernes 22, 29

El apoyo económico

Las beneficiarias recibirán 3 mil pesos bimestrales directamente en su Tarjeta del Bienestar.