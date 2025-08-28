Torreón servicios públicos Diócesis de Torreón Peñoles SIMAS Extorsiones

Peñoles, pionera en el tratamiento de aguas

Industrias Peñoles, empresa minero-metalúrgica-química orgullosamente mexicana, es pionera en la gestión sostenible del agua y mantiene un enfoque responsable al integrar procesos de tratamiento del líquido para utilizarlo en sus procesos industriales.

La empresa ha implementado sistemas permiten tratar aguas residuales municipales para su reutilización en la totalidad de sus procesos metalúrgicos. Sus primeros esfuerzos para usar agua tratada la convirtieron en la pionera del sector industrial de México en contar con instalaciones propias dedicadas a esta función.

Consciente de la importancia de cuidar el recurso hídrico y reutilizarlo, la empresa también produce compuestos de magnesio de alta calidad, que desempeñan un papel crucial en el tratamiento de aguas.

A partir de salmueras naturales y dolomita (mineral compuesto de carbonato de calcio y magnesio) de alta calidad, Peñoles produce óxido de magnesio en presentaciones de suspensión y polvo, productos que se emplean para el tratamiento de aguas residuales, ya que actúa como un agente alcalino eficaz que ayuda a neutralizar la acidez, precipitar metales y eliminar impurezas disueltas. La alta pureza y reactividad controlada de estos productos aseguran un rendimiento superior en la clarificación y purificación del agua.

También brindan estabilidad, seguridad y facilidad de manejo que garantiza una aplicación sin contratiempos en diversos sistemas de tratamiento de aguas. Además, al ser un producto amigable con el medio ambiente, su uso se alinea con las soluciones sostenibles. 


El óxido de magnesio tiene también otros usos que abarcan desde procesos químicos industriales y la formulación de sales, hasta la industria farmacéutica. En este último sector, es un componente para la elaboración de antiácidos, laxantes y suplementos alimenticios. 


Industrias Peñoles, además de liderar el camino en una minería más sostenible, también contribuye con insumos de alto valor a otras industrias esenciales para la vida diaria.



               
               


               

               
               

               
               
               
