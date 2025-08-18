Torreón Torreón Transporte público Simas Obras Públicas SISTEMA VIAL ABASTOS-INDEPENDENCIA

Peñoles

Peñoles mantiene su compromiso de impulsar la formación de jóvenes

Peñoles mantiene su compromiso de impulsar la formación de jóvenes

Peñoles mantiene su compromiso de impulsar la formación de jóvenes

EL SIGLO DE TORREÓN

Desde su fundación, Industrias Peñoles ha desarrollado programas sociales enfocados a impulsar la formación educativa de niños y jóvenes de las comunidades donde tiene presencia operativa. En este sentido, la empresa se ha sumado al Primer Comité Educativo de Minería México 2025.

Instalado por la Secretaría de Economía con el objetivo de fortalecer la educación y la innovación en el sector minero, este organismo reúne a actores clave en pro de la formación de los jóvenes mexicanos.

El Comité está integrado por más de 26 universidades, centros educativos, asociaciones, dependencias gubernamentales, empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (Camimex), y colegios especializados. Su propósito principal es fomentar el conocimiento, la innovación y las buenas prácticas en la industria.

La participación de Peñoles en este Comité destaca su interés en contribuir activamente al desarrollo profesional de las nuevas generaciones, asegurando que cuenten con las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentar los desafíos de una minería moderna, ética y sostenible.

Este Comité busca impulsar el conocimiento y las buenas prácticas en el sector, con la meta de generar patentes mexicanas, fortalecer la autosuficiencia minera y detonar desarrollo económico en regiones clave. 


Entre las iniciativas que el Comité pondrá en marcha se encuentran la implementación de capacitaciones especializadas y el fortalecimiento de programas de prácticas profesionales en empresas del sector. Además, buscará establecer alianzas con universidades internacionales y promover la publicación de material técnico con un enfoque en la minería responsable.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Peñoles

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Peñoles mantiene su compromiso de impulsar la formación de jóvenes


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407356

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx