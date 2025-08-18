Peñoles mantiene su compromiso de impulsar la formación de jóvenes

Desde su fundación, Industrias Peñoles ha desarrollado programas sociales enfocados a impulsar la formación educativa de niños y jóvenes de las comunidades donde tiene presencia operativa. En este sentido, la empresa se ha sumado al Primer Comité Educativo de Minería México 2025.

Instalado por la Secretaría de Economía con el objetivo de fortalecer la educación y la innovación en el sector minero, este organismo reúne a actores clave en pro de la formación de los jóvenes mexicanos.

El Comité está integrado por más de 26 universidades, centros educativos, asociaciones, dependencias gubernamentales, empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (Camimex), y colegios especializados. Su propósito principal es fomentar el conocimiento, la innovación y las buenas prácticas en la industria.

La participación de Peñoles en este Comité destaca su interés en contribuir activamente al desarrollo profesional de las nuevas generaciones, asegurando que cuenten con las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentar los desafíos de una minería moderna, ética y sostenible.

Este Comité busca impulsar el conocimiento y las buenas prácticas en el sector, con la meta de generar patentes mexicanas, fortalecer la autosuficiencia minera y detonar desarrollo económico en regiones clave.

Entre las iniciativas que el Comité pondrá en marcha se encuentran la implementación de capacitaciones especializadas y el fortalecimiento de programas de prácticas profesionales en empresas del sector. Además, buscará establecer alianzas con universidades internacionales y promover la publicación de material técnico con un enfoque en la minería responsable.