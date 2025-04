Peñoles impulsa los valores a través del deporte

Industrias Peñoles apoya a 30 equipos de futbol integrados por niñas y niños de siete estados de la República Mexicana que participarán en la treceava edición del torneo infantil y juvenil más importante del país, la Copa Santos Peñoles

“Hace poco más de una década decidimos hacer sinergia con el Club Santos para crear un espacio donde niños y niñas aprendieran sobre la sana convivencia, el trabajo en equipo y el juego limpio, mientras se divierten acompañados de sus familias. Nos sentimos muy contentos de que en cada edición se suman más equipos que disfrutan de este torneo”, señala Rafael Rebollar, director general de Industrias Peñoles.

Los equipos 30 peñoleros están integrados con pequeños que se han preparado a lo largo del año en las once Academias de futbol que la empresa ha establecido para atender a las comunidades cercanas a sus unidades operativas en los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sonora y Zacatecas.

Algunos jóvenes formados en las Academias Santos Peñoles han destacado y han sido reclutados por el Club deportivo; por ejemplo, Stephano Carrillo, recientemente transferido al futbol europeo; así como José Gael Dueñez Heredia, Luis Jesús Escamilla Román y José A. Samia Machado, quienes se han integrado a fuerzas básicas en la sub 15, sub 16 y sub 13, respectivamente.

La Copa Santos Peñoles tendrá lugar del 30 de abril al 5 de mayo, periodo en el cual La Laguna recibirá a 450 equipos de todo el país, que jugarán en las canchas del TSM y sedes alternas en universidades, colegios y clubes que han dispuesto sus instalaciones para que esta fiesta del futbol sea posible.

Diariamente se llevarán a cabo más de 200 partidos para completar un complejo rol de juegos de la competencia integrado por 18 categorías, entre ellas la femenil y la Guerreros de corazón.

La inauguración será el miércoles 30 a las 8:30 pm en el Estadio Corona. Este mismo día, en horario de 9:00 a 17:00 horas se llevará a cabo el registro de los equipos foráneos y a las 4:00 de la tarde habrá una reunión de coordinadores

Del 1 al 3 de mayo serán las jornadas 1, 2 y 3 de la fase de grupos. Las finales serán el 4 y 5 de mayo.